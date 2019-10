Der ehemalige Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, hat sich offenbar im vergangenen Sommer gegen die Ausübung von politischem Druck auf die Ukraine ausgesprochen. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf Ermittler in der Ukraine-Affäre. Demnach verglich Bolton den Versuch, die Ukraine unter Druck zu setzen, mit einem "Drogendeal" und beauftragte Anwälte des Weißen Hauses.



In der Folge kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem US-Botschafter in Europa, Gordon D. Sondland. Sondland hatte nach Angaben der Ermittler gemeinsam mit Trumps persönlichem Anwalt Rudolph W. Giuliani versucht, die Ukraine zu Ermittlungen gegen den US-Demokraten Biden anzustoßen.



Die Ermittler stützen sich unter anderem auf die Aussagen der ehemaligen leitenden Mitarbeiterin für russische und europäische Angelegenheiten, Fiona Hill. Die ehemalige Russland-Beraterin im Weißen Haus hatte am Montag in einer zehnstündigen Aussage hinter verschlossenen Türen im demokratisch dominierten Repräsentantenhaus ausgesagt. Nach Angaben von Hill habe Bolton ihr gesagt, dass er nicht Teil des "Drogenhandels von Rudy (Giuliani, Anm. d. Red.) und Mulvaney" sein wolle.



Gegen Trumps persönlichen Anwalt Giuliani wird derzeit ermittelt. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Giuliani in der Ukraine-Affäre Lobbyinggesetze gebrochen hat, die verdeckten ausländischen Einfluss verhindern sollen. Hills Aussagen waren Teil der Voruntersuchungen der Demokraten zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Hintergrund sind Trumps Bitten an die Ukraine, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Familie zu ermitteln. Außerdem geht es um mögliche Einmischungen der Ukraine in den US-Wahlkampf 2016.



"Giuliani ist eine Handgranate"

Nach Angaben von Hill habe Bolton sie im Zusammenhang mit der Ukraine angewiesen, den Chefjuristen des Nationalen Sicherheitsrates darüber zu informieren, dass Giuliani mit Trumps amtierendem Stabschef Mick Mulvaney an einer unberechenbaren Mission mit rechtlichen Konsequenzen arbeite. Hill sagte weiter, es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Bolton ihr gegenüber starke Zweifel an Trumps Anwalt Giuliani geäußert habe. Sie zitierte Bolton mit den Worten aus einer früheren Unterhaltung: "Giuliani ist eine Handgranate, die jeden in die Luft sprengen wird."



Die ehemalige Russland-Beraterin im Weißen Haus wiederholte zudem frühere Aussagen, wonach sie sich gegen die Amtsenthebung der ehemaligen US-Botschafterin in der Ukraine eingesetzt habe. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut war. Die ehemalige Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, hatte vergangene Woche ausgesagt, dass Trump das Außenministerium gedrängt habe, sie zu entlassen. Turmps Anwalt Giuliani hatte Yovanovitch zuvor vorgeworfen, Versuche zu behindern, die Ukrainer zu Ermittlungen gegen politischen Rivalen Trumps Joe Biden zu bewegen. Auch deswegen wird gegen Giuliano ermittelt.



Für diese Woche sind im US-Repräsentantenhaus noch fünf weitere Anhörungen hinter verschlossenen Türen geplant, überwiegend mit Mitarbeitern des Außenministeriums. Es ist jedoch unklar, ob sie alle zu den Terminen erscheinen. Trump hatte zuvor jegliche Kooperation abgelehnt.