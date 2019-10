Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben Vizepräsident Mike Pence unter Strafandrohung zur Herausgabe aller Dokumente, E-Mails und Mitschnitte aufgefordert, die mit der Regierungspolitik gegenüber der Ukraine verknüpft sind. Pence hat bis zum 15. Oktober Zeit, die Informationen vorzulegen, andernfalls werde dies als Behinderung der Ermittlungen für das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump gewertet, teilten die Vorsitzenden der drei ermittelnden Ausschüsse mit.



Ziel sei demnach, die Rolle des Vizepräsidenten und seiner Mitarbeiter im Umgang mit der Ukraine zu klären. Das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, will wissen, inwiefern Pence darin involviert war, Trumps Botschaft an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "zu überbringen oder zu verstärken". Konkret gehe es um Pences Berater zu nationalen Sicherheitsfragen, Keith Kellogg, der Berichten zufolge beim Telefonat Trumps mit Selenskyj am 25. Juli mithörte, schrieben die Ausschusschefs. Weiterhin wollen sie mehr über ein Treffen von Pence mit Selenskyj am 1. September in Warschau erfahren, bei dem Pence mutmaßlich über eingefrorene US-Militärhilfen an die Ukraine sprach.



Die Abgeordneten forderten unter anderem alle Informationen zu zwei Telefonaten mit Selenskyj an, inklusive interner Kommunikation mit anderen Regierungsstellen. Zusätzlich wollen sie alle Informationen über mehrere Meetings zur Ukraine sowie über die Bewilligung der US-Militärhilfen an das Land. Damit erweitert sich der Kreis der Regierungsmitglieder, die vom Repräsentantenhaus verdächtigt werden, einen Machtmissbrauch Trumps gestützt zu haben. Nach dem Rücktritt von Trumps Sondergesandten in der Ukraine Kurt Volker hatten die Abgeordneten mehrere Diplomaten vorgeladen, wogegen Außenminister Mike Pompeo heftig protestierte. Auch er war laut Eigenaussage bei dem fraglichen Telefonat mit Selenskyj dabei gewesen.



Weißes Haus will formell Einspruch einlegen

Vergangene Woche hatten die Demokraten Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren wegen Machtmissbrauchs gegen Trump eingeleitet. Trump geriet unter Druck, nachdem bekannt geworden war, dass er Selenskyj in einem Telefonat am 25. Juli zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufgefordert hatte. Im Verlauf der Affäre veröffentlichte das Weiße Haus eine Mitschrift des Telefonats, die die Vorwürfe gegen Trump belegt. Auch China hat Trump in einem Interview offen ermuntert, die geschäftlichen Aktivitäten von Bidens Sohn in dem Land zu untersuchen. Die Demokraten sehen darin den Versuch, die im kommenden Jahr anstehende Präsidentschaftswahl mit Hilfe ausländischer Regierungen zu gewinnen.

Die US-Regierung wolle sich formell mit einem Einspruch gegen das drohende Verfahren wehren, sagte Trump. Derzeit arbeite man an einem entsprechenden Brief an die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Außerdem vertraut er auf seine Partei: Im Senat, in dem letztlich über eine Amtsenthebung abgestimmt werden kann, haben die Republikaner die Mehrheit.



Trump bezeichnet das mögliche Amtsenthebungsverfahren als "Hexenjagd" und hat die Festnahme eines der Ausschussvorsitzenden, die gegen ihn ermitteln, gefordert. Allerdings haben sich auch einige Republikaner für ein Verfahren gegen Trump ausgesprochen, zuletzt kritisierte ihn Mitt Romney. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner von 2012 nannte Trumps Versuche, die Ukraine und China gegen Joe Biden ermitteln zu lassen, "falsch und entsetzlich".