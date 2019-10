US-Außenminister Mike Pompeo hat das umstrittene Telefongespräch zwischen Präsident Donald Trump und dessen ukrainischem Kollegen Wolodymyr Selenskyj mit angehört. "Ich war bei dem Telefonat dabei", sagte Pompeo. Auf eine Frage zum Inhalt des Gesprächs antwortete er lediglich, er sei in den amerikanisch-ukrainischen Beziehungen gut bewandert.

Trump hatte Selenskyj in dem Telefongespräch am 25. Juli zu Ermittlungen gegen den aussichtsreichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter ermuntert. Die Demokraten im Kongress werten dies als Machtmissbrauch und Verfassungsbruch und haben Voruntersuchungen zu einer möglichen Amtsenthebung Trumps in die Wege geleitet, einem sogenannten Impeachment-Verfahren.

Trump wies die Vorwürfe zurück und bezeichnet das angestrebte Amtsenthebungsverfahren als "Putsch" und politisches Manöver der Demokraten. Es handle sich um Wahlbetrug und den Versuch, den Bürgerinnen und Bürgern der Vereinigten Staaten ihre Macht wegzunehmen, schrieb Trump auf Twitter.

US-Medien hatten bereits berichtet, dass Pompeo an dem Telefonat beteiligt gewesen sei. Die Demokraten fordern deshalb, dass Mitarbeiter des Außenministeriums vor dem Kongress aussagen. Pompeo lehnte das ab. Vorgeladen ist unter anderem der inzwischen zurückgetretene Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker.