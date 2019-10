Während der Untersuchung im US-Kongress zur Ukraine-Affäre von Präsident Donald Trump ist es zu einem Eklat gekommen. Mit Trump verbündete republikanische Parlamentarier sind unerlaubt in einen Sitzungssaal eingedrungen. Die Anhörung, in der Laura Cooper, eine hochrangige Beamtin des Verteidigungsministeriums, aussagen sollte, begann deshalb mit einer Verzögerung von etwa fünf Stunden.



Die mehr als zwei Dutzend Republikaner waren wütend darüber, dass sie von der Sitzung ausgeschlossen waren. Sie weigerten sich zunächst, den Saal wieder zu verlassen. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der Demokrat Adam Schiff, kontaktierte daraufhin laut US-Medienberichten den Sicherheitschef des Kongresses.



Mobiltelefone trotz Verbot

Einige der Eindringlinge versandten außerdem trotz eines Verbots für Mobilfunkgeräte in dem abhörsicheren Sitzungssaal während der Protestaktion Botschaften von ihren Smartphones. Die Demokraten sprachen von einer Gefährdung der nationalen Sicherheit.

Zwei Tage vor der Protestaktion der republikanischen Abgeordneten hatte Trump an seine Partei appelliert, die Untersuchung härter zu bekämpfen. Der Anführer der Eindringlinge, Matt Gaetz, twitterte, er habe mit seinen Kollegen den Saal gestürmt.



Developing: House GOP members storm a secure hearing room to interrupt witness testimony in the impeachment inquiry into @realDonaldTrump @RepMattGaetz led the charge. https://t.co/mWBdJSGZdh pic.twitter.com/Lj1P7mSnVb — Washington Examiner (@dcexaminer) October 23, 2019

Die Teilnahme an der Sitzung stand allen Mitgliedern der drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses offen, die mit der Ukraine-Untersuchung befasst sind. Die Eindringlinge gehören diesen Gremien nicht an und durften dementsprechend nicht an der Sitzung teilnehmen. Trump und viele Republikaner werfen den im Repräsentantenhaus dominierenden Demokraten vor, die Untersuchung in unfairer Weise zu führen. Mit der Untersuchung will die Oppositionspartei den Weg für ein voraussichtliches späteres Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bereiten.

Chaotische Szenen

Abgeordnete beschrieben chaotische Szenen. Die Demokratin Debbie Wasserman Schultz sagte, sie sei gerade in den Raum gegangen, als die republikanischen Abgeordneten an den Sicherheitsmitarbeitern vorbeizogen. Diese seien von den Republikanern überwältigt worden, sagte sie. Einige hätten geschrien, was die Demokraten dem Präsidenten antäten und dass sie nichts gegen ihn in der Hand hätten.



Der republikanische Senator Lindsey Graham kritisierte seine Parteikollegen für die Aktion und nannte sie "bescheuert". Später twitterte er jedoch, es habe sich um einen "friedlichen Protest" gehandelt, und zeigte Verständnis für die Verstimmung seiner Parteikollegen.



Vorwurf des Amtsmissbrauchs

In der Aussage Coopers, die im Verteidigungsministerium für die Ukraine zuständig ist, sollte es um eine monatelang zurückgehaltene US-Militärhilfe für das Land in Höhe von 391 Millionen Dollar gehen. Der geschäftsführende Botschafter in Kiew, Bill Taylor, hatte am Dienstag den Vorwurf gestützt, dass Trump die Hilfe mit dem Ziel zurückgehalten hatte, die von ihm gewünschten Ermittlungen zu erreichen.

Von anderen Diplomaten habe er erfahren, dass Trump die Auszahlung der Hilfe von einer öffentlichen Ankündigung der Ermittlungen durch Staatschef Wolodymyr Selenskyj abhängig gemacht habe, sagte Taylor vor den Ausschüssen. Die Demokraten werteten seine Aussage als schwer belastend für Trump.

Sie werfen Trump Amtsmissbrauch in seiner Ukraine-Politik vor. Dabei geht es um die Bestrebungen des Präsidenten, Ermittlungen in dem Land gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden, dessen früher für eine ukrainische Gasfirma tätigen Sohn Hunter und die Demokratische Partei zu erwirken.

Trump verdächtigt Joe Biden, in seinem früheren Amt als Vizepräsident seinen Sohn vor ukrainischen Korruptionsermittlungen geschützt zu haben. Außerdem glaubt Trump, dass die Ukraine zugunsten der Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingegriffen habe.