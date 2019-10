Der US-Präsident war wohl daran gelegen, jeden Zweifel an der Reinheit seiner Motive zerstreuen zu wollen, als er am Freitagvormittag zum Handy griff. Es sei seine Amtspflicht, gegen unlauteres Verhalten vorzugehen, schrieb Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es sei vollkommen üblich, dafür auch die Hilfe ausländischer Regierungen in Anspruch zu nehmen. Mit politischen Überlegungen habe dies nicht das Geringste zu tun. Es gehe schlicht und ergreifend um Korruption.



Keine vier Stunden später hatte Trump diese Botschaft bereits wieder untergraben. Ob er jemals Hilfe aus dem Ausland in Korruptionsfällen gesucht habe, die nichts mit seinen politischen Gegnern zu tun hatten, fragte ein Reporter den Präsidenten am Rande des Südrasens des Weißen Hauses. "Wissen Sie, das müssen wir mal nachschauen", lautete Trumps Antwort. Dann folgte der mittlerweile bekannte Mix aus Vorwürfen und Verschwörungstheorien gegen den Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Familie.

Es sind solche Nachlässigkeiten, die selbst Trumps Verbündete angesichts der Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren im US-Repräsentantenhaus zur Verzweiflung treiben. Schon seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 gilt das Weiße Haus als chaotische Regierungszentrale, die sich nicht nur wegen eines impulsiven Präsidenten an der Spitze häufig selbst im Weg steht.



Donald Trump - "Impeachment … deswegen?" Die Ukraine-Affäre könnte den US-Präsidenten das Amt kosten. Oder? Wie es zu dem Skandal kam und wie das Amtsenthebungsverfahren ablaufen würde, erklärt Rieke Havertz im Video.

Trump setzt weiter auf Chaos – eine riskante Taktik

Das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten verringert nun zusätzlich den Spielraum für Fehler. Trump und seine Regierung stehen derzeit unter besonders intensiver Beobachtung. Weigert sich das Weiße Haus, etwa den Forderungen des Kongresses nach Unterlagen und Zeugen nachzukommen, könnte ein Impeachment-Prozess noch ausgeweitet werden. Auch bröckelt der ohnehin schwache Rückhalt der Regierung in der Öffentlichkeit immer weiter. Kämpferische Disziplin könnte das Schlimmste für den Präsidenten womöglich noch abwenden, doch danach sieht es derzeit nicht aus. Trump setzt weiter auf Chaos. Eine riskante Taktik.

Eine gute Woche hatte Trumps Stab ohnehin nicht. Seit Tagen kommen neue Details an die Öffentlichkeit, die die US-Regierung nicht gut aussehen lassen. Zuletzt veröffentlichen Ausschussvorsitzende der Demokraten mehr als 20 Seiten SMS-Verkehr von Trumps ehemaligem Ukrainebeauftragten Kurt Volker, die zumindest den Eindruck erwecken, die US-Regierung habe die Freigabe weiterer Militärhilfe an Ermittlungen in der Ukraine geknüpft – ein Verwurf, den sie stets zurückgewiesen hat. Auch die Rolle anderer hochrangiger Kabinettsangehöriger rückte in den Fokus – von Justizminister Bill Barr über Außenminister Mike Pompeo bis zu Vize-Präsident Mike Pence. Die Verwaltung befindet sich im Krisenmodus.