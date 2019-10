Die Konfliktparteien in der Ostukraine wollen den umkämpften Regionen Luhansk und Donezk einen Sonderstatus gewähren. Vertreter der ukrainischen Regierung und der prorussischen Separatisten unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung bei einem Treffen der sogenannten Kontaktgruppe in Minsk. Damit sei der Weg frei für ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format mit den Staaten Frankreich, Deutschland, der Ukraine und Russland, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Ein Datum für das Treffen solle demnächst folgen.

Die Vereinbarung zum Sonderstatus folgt der nach dem früheren deutschen Außenminister benannten "Steinmeier-Formel". Diese sieht vor, dass die Regionen Luhansk und Donezk einen vorläufigen Sonderstatus erhalten. "Die Steinmeier-Formel wird in ein neues Gesetz eingearbeitet, das es noch nicht gibt", sagte Selenskyj. Russland hatte der Ukraine zuletzt einen Boykott der Formel vorgeworfen.

Die von Russland unterstützten Separatisten verstehen die Formel so, dass der Sonderstatus vorerst vorübergehend gilt, bald Wahlen unter Beobachtung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) abgehalten werden und es anschließend zu einer Entwaffnung kommt. Nach der Anerkennung der Wahlen durch die OSZE soll dann ein dauerhafter Sonderstatus gelten. Selenskyj hingegen sagte, dass es demokratische Wahlen unter vorgehaltenen Sturmgewehr-Läufen nicht geben könne.

Weiterer Truppenrückzug vereinbart

Laut der an den Gesprächen beteiligtenOSZE ist auch ein weiterer Rückzug von Truppen ab dem 7. Oktober vereinbart worden. Dieses als Entflechtung bezeichnete Verfahren soll entlang der Ortschaften Petriwske und Solote zu einer Entmilitarisierung führen. Schon im Herbst 2016 waren beide Frontabschnitte kurzzeitig entmilitarisiert worden.

Ein Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Präsidenten Frankreichs, der Ukraine und Russland war für Oktober angedacht worden. Deutschland und Frankreich machten dies aber von Fortschritten in der Ostukraine abhängig. "Ich freue mich, dass die konstruktive Atmosphäre in der Trilateralen Kontaktgruppe in Minsk heute zu lang erhofften Fortschritten geführt hat", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Damit stehe die Tür zu einem Normandie-Gipfel und weiteren Etappen bei der Umsetzung der Minsker Abkommen offen.

Am 7. September hatten die Ukraine und Russland 70 Gefangene – 35 auf jeder Seite – ausgetauscht. Der Austausch gilt vor dem Hintergrund der belasteten Beziehungen beider Länder als richtungsweisend. Vor gut fünf Jahren hatte Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Seit 2014 stehen Teile der Ostukraine an der Grenze zu Russland unter Kontrolle von Aufständischen, die von Russland unterstützt werden. Bei Kämpfen in dem Gebiet wurden nach Schätzungen der Vereinten Nationen etwa 13.000 Menschen getötet.