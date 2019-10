Die spanische Regierung hat Madrid als Austragungsort für die Weltklimakonferenz im Dezember angeboten. Zuvor hatte das bisherige Gastgeberland Chile den Gipfel überraschend abgesagt.



Die Bundesregierung und die Klimachefin der Vereinten Nationen Patricia Espinosa begrüßten den Vorschlag. Damit könne die Konferenz wie geplant vom 2. bis 13. Dezember stattfinden, teilte Espinosa mit. Der neue Austragungsort muss von den zuständigen Gremien der Klimakonvention bestätigt werden. Der amtierende Präsident der UN-Klimakonferenz Michał Kurtyka sagte, er habe eine Dringlichkeitssitzung des Vorstands einberufen.



Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte, man freue sich über das Angebot: "In Bonn wäre das so kurzfristig logistisch nicht möglich gewesen." Nachdem die chilenische Regierung am Donnerstag die Konferenz wegen der anhaltenden sozialen Proteste im Land überraschend abgesagt hatte, war die deutsche Stadt als möglicher Ersatz im Gespräch gewesen. Dort hat das UN-Klimasekretariat seinen Sitz.

Die Weltklimakonferenz gilt als einer der bedeutendsten Gipfel der Vereinten Nationen. Dieses Jahr soll es unter anderem darum gehen, nach welchen Regeln Staaten mit Verschmutzungsrechten handeln können.