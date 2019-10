Am 23. Juni 2016 stimmte die Mehrheit der Briten für einen Austritt aus der EU. Mehr als dreieinhalb Jahre später ist der Brexit immer noch ungeklärt. Wie blicken die Britinnen und Briten auf Jahre des Streits, der Kontroversen und eine Zukunft außerhalb der EU? Unsere Reporterin Rieke Havertz ist in den entscheidenden Tagen vor dem Austritt im Land unterwegs.



Es ist der falsche Ort, ein Symbol dessen, was viele, die heute gekommen sind, ablehnen. Das Hotel direkt neben dem Hauptbahnhof in Glasgow ist Teil einer Kette. Austauschbar mit seiner Funktionsarchitektur und den auf die Wandfarben abgestimmten Lichtdesigns. Glasgow, London, Manchester, es könnte überall stehen. Ausdruck von Kapitalismus, Teil des Systems: Das lehnen die meisten Anhänger der Radical Independence Campaign entschieden ab. Das weiß auch Jonathan Shafi. Aber selbst eine Grassroots-Organisation, die für die Unabhängigkeit Schottlands kämpft, muss zweckmäßig sein. Es gibt in der Stadt einfach nicht viele Orte, an denen sich mehr als 500 Menschen treffen und diskutieren können.

So viele sind es laut Shafi, die sich für die "A Failed State in a Failed System"-Konferenz angemeldet haben, um der Bewegung für ein von London unabhängiges Schottland wieder neues Gewicht zu verleihen. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum 2014, bei dem 55 Prozent für den Verbleib Schottlands im Königreich gestimmt haben, war es ruhiger geworden. Die Kraft war den Nationalisten ein wenig ausgegangen, stolz und frustriert zugleich über ein gutes Ergebnis, das niemand erwartet hatte, das aber am Ende nichts veränderte.

Der nahende Brexit hat die Aktivisten wieder motiviert. Eine Mehrheit von 62 Prozent der Schotten hatte beim Brexit-Referendum für den Verbleib in der EU gestimmt und sieht nun seit dreieinhalb Jahren mit an, wie die Regierung in London das umzusetzen versucht, was die Schotten nicht wollen. "Das hat uns definitiv einen Push gegeben, für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum zu kämpfen", sagt Shafi. Der 34-jährige Glasgower hat die Konferenz gemeinsam mit etwa 20 anderen Freiwilligen organisiert. Sie bekommen kein Geld dafür, Shafi arbeitet normalerweise bei einer linken Politikberatung. Aber er opfert seine Freizeit gern, rennt von Raum zu Raum, passt den Zeitplan an, twittert.



Shafi ist überzeugt, dass ein zweites Referendum möglich ist – und die Schotten dieses Mal für die Loslösung von London votieren würden. Viele der seit 2012 aktiven Anhänger seien immer noch involviert und hinzu kämen neue Aktive, die sich auch aufgrund des Brexits mehr für die Unabhängigkeit Schottlands interessiert. Wie groß das Netzwerk ist, ist schwer zu sagen. Über die Social-Media-Interaktion schätzt Shafi, dass es 30.000 sind, Tendenz wachsend.

"Ich bin kein Nationalist, ich bin Internationalist"

Bei der Konferenz kommt eine Mischung aus älteren und jüngeren Leuten zusammen. Zum Auftakt werden sie mit Reden von Aktivistinnen und Aktivisten auf den Tag eingestimmt, an dessen Ende sie nicht nur mit Ideen und Flyern nach Hause gehen sollen, sondern im besten Falle selbst aktiv werden – und Geld spenden. Die Miete für das Hotel ist über die Teilnehmergebühr zusammengekommen, ein Budget gibt es noch nicht.

Aamer Anwar schafft es, die Teilnehmer zu Standing Ovations zu bewegen, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. "Lasst mich eins ganz deutlich machen: Ich bin kein Nationalist, ich bin Internationalist", sagt der schottische Menschenrechtsanwalt. Es sei an der Zeit, dass Schottland die Kontrolle über das eigene Schicksal zurückgewinne und damit auch wieder über die Politik bestimme könne, die aus seiner Sicht ungerecht, ausgrenzend und inhuman ist. Damit setzt er den Ton für den Tag. Selbst entscheiden, was gut für Schottland ist, das wollen alle hier.