Bei der Präsidentenwahl in Uruguay konnte sich keiner der Kandidaten in der ersten Wahlrunde durchsetzen. Der nächste Präsident wird deshalb in einer Stichwahl bestimmt. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Daniel Martínez (62) vom linken Regierungsbündnis Frente Amplio kam auf 38,5 Prozent; Luis Lacalle Pou (46) von der konservativen Partido Nacional auf 28,3 Prozent. Die Regierungskoalition hat knapp zehn Prozentpunkte im Vergleich mit den letzten Wahlen von 2014 eingebüßt und die absolute Mehrheit im Parlament verloren.

Martínez, bis vor wenigen Monaten Bürgermeister von Montevideo, vertritt den gemäßigten Flügel der Linkskoalition. Lacalle Pou ist Sohn des ehemaligen Präsidenten Luis Lacalle und bewirbt sich als junger Erneuerer des konservativen Lagers.

"Wir haben bereits den Weg des Dialogs eingeschlagen", erklärte Martínez am Sonntagabend in Hinsicht auf Allianzen für die Stichwahl. Es gehe ihm aber nicht um eine Verteilung von Ministerposten, sondern um gemeinsame Ideen.

Lacalle Pou bekam noch am Sonntagabend Unterstützung für die Stichwahl von den Kandidaten drei kleinerer Parteien, die beim ersten Wahlgang zusammen 24 Prozent der Stimmen erreichten. "Die kommende Regierung wird nicht von der Partido Nacional, sondern eine vielfarbige Koalition unter Führung der Partido Nacional sein", erklärte Lacalle Pou.



Die zweite Wahlrunde findet in vier Wochen am 24. November statt. Zu der Wahl aufgerufen waren rund 2,6 Millionen Bürger des südamerikanischen Landes. Das Mandat von Staatschef Tabaré Vázquez endet am 1. März. Gewählt wurde am Sonntag auch ein neues Parlament. Darüber hinaus stand ein Vorschlag für eine Verfassungsänderung zur Abstimmung, die den Einsatz von Militäreinheiten im Kampf gegen die steigende Gewaltkriminalität ermöglichen soll.

Im Fokus der Wahlkampagne stand die kriselnde Wirtschaft des Landes. Durch fallende Preisen der uruguayischen Exportgüter ist das Staatsdefizit auf 4,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts gestiegen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei neun Prozent.