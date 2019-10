Alle Welt starrt auf den skandalumwobenen Donald Trump, auf die neuesten Enthüllungen in der Ukraine-Affäre, den sich überschlagenden Hass seiner Tweets. Aber wie steht es eigentlich um seine politischen Gegner, die Demokraten, die Trump am liebsten seines Amtes entheben wollen? Oder ihn spätestens bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 aus dem Weißen Haus jagen wollen?

Das von den Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus prüft derzeit, ob es Trump wegen eines Amtsvergehens anklagt. In einem sogenannten Vorverfahren untersucht es deshalb, ob Trump mit dem Ziel, einem politischen Gegner zu schaden, versucht hat, die ukrainische Regierung zu erpressen.

Genauer: Ob Trump die bereits vom US-Kongress bewilligte Militärhilfe für die Ukraine bewusst zurückhielt und nur dann auszahlen wollte, wenn sich die Regierung in Kiew im Gegenzug bereit erklärte, gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter wegen angeblicher Korruption zu ermitteln. Der Verdacht gegen Trump: Er wollte mithilfe der Ukrainer einen politischen Konkurrenten beschädigen und aus dem Weg räumen. Joe Biden bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei und könnte Trumps Wiederwahl gefährden.



40 Prozent der Wähler halten Trump die Treue

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten ist immer eine heikle Sache, es kann der Partei, die es anstrengt, auch zum Nachteil gereichen. Jedenfalls, wenn politische Eiferer am Werk sind und der Anlass für die Präsidentenanklage eher nichtig ist. Ende der Neunzigerjahre wollten die Republikaner mithilfe eines Impeachments den demokratischen Präsidenten Bill Clinton aus dem Oval Office befördern. Der hatte eine Affäre mit einer Praktikantin gehabt und den Kongress darüber unter Eid belogen. Die Wähler dankten es den verfolgungswütigen Republikanern nicht.

Derzeit ist die Mehrheit der Amerikaner für die Voruntersuchungen gegen Donald Trump. Eine knappe Mehrheit scheint sogar dafür zu sein, dass er, sollte sich der Verdacht gegen ihn erhärten, sein Amt verliert. Doch solche Mehrheiten können sich schnell ändern, zumal Trumps politische Basis, etwa 40 Prozent der amerikanischen Wähler, ihm die Treue hält. Das ist keine kleine Zahl.

Wie ihr Präsident vermuten viele Republikaner hinter den Anschuldigungen eine Verschwörung des sogenannten deep state, eine Intrige von Demokraten, Regierungsbeamten und US-Geheimdienstlern. Trumps Gefolgschaft ist darum in all den Jahren, egal was er sich geleistet hat und was ihm vorgeworfen wird, kaum kleiner geworden.

Die Folge: Laut Umfragen für die nächste Präsidentschaftswahl liegen derzeit zwar die meisten demokratischen Bewerber vorn, aber nur ziemlich knapp. Und wie die Wahl 2016 gezeigt hat, führt eine Mehrheit der Wählerstimmen aufgrund des amerikanischen Wahlsystems nicht zwangsläufig ins Weiße Haus. Die Demokratin Hillary Clinton erhielt zwar fast drei Millionen Stimmen mehr als Trump, doch Letzterer gewann die Mehrheit im Wahlmännergremium. Und allein darauf kommt es an.

Die Nervosität vieler Demokraten ist deshalb groß, dass sie ihre Chance auf einen Sieg im nächsten Jahr wieder vergeigen könnten. Und in der Tat bestehen zwei große Risiken: Die Demokraten könnten sich in den Vorwahlen für einen Präsidentschaftskandidaten oder eine -kandidatin entscheiden, der oder die zwar in der hoch politisierten Partei gut ankommt, aber weniger beim allgemeinen Wahlvolk. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich die Demokraten mit allzu blindem Eifer in die schmutzige Schlacht um Trumps Amtsenthebung stürzen und darüber alles andere vergessen.