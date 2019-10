Alle in Nordsyrien stationierten US-Truppen haben den Befehl erhalten, wegen der türkischen Militäroffensive gegen die Kurden das Land zu verlassen. Rund 1.000 Soldaten würden aus Syrien abziehen. Lediglich ein kleines Kontingent von 150 US-Soldaten bleibe auf dem südsyrischen Stützpunkt Al-Tanf stationiert, sagte ein US-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. US-Präsident Donald Trump hatte den Abzug am Vortag angeordnet.

"Wir setzen den Befehl um", sagte der US-Vertreter. US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte am Sonntag den Abzug angekündigt, nachdem Trump ihn nach Gesprächen mit seinem Sicherheitskabinett angeordnet habe.



160.000 Menschen auf der Flucht

Die Türkei hatte am Mittwoch ihre lange angedrohte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen. Das geschah, nachdem sich US-Soldaten bereits teilweise aus dem syrischen Grenzgebiet zurückgezogen hatten. Mit dem Schritt machte Trump faktisch den Weg frei für den Einsatz. Mehr als 160.000 Zivilisten wurden bislang in die Flucht getrieben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan begrüßte die Ankündigung der USA, weitere Soldaten abzuziehen.

Die YPG hat im Laufe des mehr als achtjährigen Bürgerkriegs ein großes Gebiet an den Grenzen zur Türkei und dem Irak unter ihre Kontrolle gebracht. Mit ihrem politischen Arm, der PYD, haben sie eine Selbstverwaltung mit Kantonen eingerichtet, die von Damaskus bislang geduldet wurde. Der Türkei befürchtet unter anderem, dass dies die Autonomiebestrebungen der Kurden im eigenen Land befeuern könnte.

Trump verteidigte seine Entscheidung des Truppenabzugs: "Glauben die Leute wirklich, dass wir gegen das Nato-Mitglied Türkei in den Krieg ziehen sollten?", twitterte er. Die US-Regierung drang jedoch auf den Abbruch der türkischen Offensive und hat den Nato-Partner mehrfach gewarnt. "Große Sanktionen gegen die Türkei kommen!", twitterte Trump.

Partner der USA im Kampf gegen den IS

Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) war ein wichtiger Partner der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Sie halten Tausende IS-Kämpfer in teils improvisierten Gefängnissen gefangen. Nach Angaben der kurdischen Autonomiebehörde und der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London sind im Zuge der Kämpfe zwischen türkischen Truppen und Kurdenmilizen 780 IS-Unterstützer aus einem Lager ausgebrochen. Erdoğan sprach von "Desinformation".

Weil die Kurden mit dem Abzug der US-Truppen ihren wichtigsten Verbündeten verloren haben, vereinbarte die kurdische Autonomieverwaltung mit dem syrischen Regime, dass die Truppen von Syriens Präsident Baschar al-Assad die Kurdenmilizen unterstützen werden. Die syrischen Soldaten seien zwischen den nordostsyrischen Städten Al-Hassaka und Ras al-Ain eingerückt, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Über die Zahl der Truppen machte die Regierung in Damaskus zunächst keine Angaben.