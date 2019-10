Für die Opfer der türkischen Militäroffensive im Norden Syriens muss Mark Espers Pressekonferenz wie Hohn gewirkt haben. Am Freitag kündigte der US-Verteidigungsminister an, dass nun doch US-Truppen in dem Bürgerkriegsland verbleiben werden. Die Soldaten sollen Ölfelder schützen, die sonst in die Hände des "Islamischen Staats" fallen könnten. Schon am Donnerstag hatte Donald Trump per Twitter angekündigt: "Wir werden niemals zulassen, dass ein wieder erstarkter IS diese Felder bekommt." Mal ganz abgesehen davon, dass der US-Präsident mehrfach behauptet hatte, der "Islamische Staat" sei besiegt, wirkt der Vorstoß mehr als zynisch.

Vor knapp vier Wochen begann Trump, die an der syrisch-türkischen Grenze stationierten US-Soldaten abzuziehen. Er wollte damit seinem Versprechen nachkommen, die Präsenz US-amerikanischer Truppen in Krisengebieten zu reduzieren. Die syrischen Kurden, die einen wichtigen Beitrag zur Niederschlagung des "Islamischen Staats" geleistet hatten, ließ man im Stich. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ließ daraufhin seine Truppen in Syrien einmarschieren und eroberte Teile des kurdischen Siedlungsgebiets.

Statt Menschen schützen die US-Truppen, die eigentlich heimkehren sollten, nun Ölfelder – zumindest vorgeblich. Für die US-Regierung dürfte es wesentlich wichtiger sein, dass der Iran nicht in das Machtvakuum vorstößt und seine Präsenz im Norden Syriens ausweitet. Der unüberlegte Truppenrückzug der USA könnte eine geopolitische Kettenreaktion in der Region auslösen. Dessen scheint man sich im Pentagon zumindest langsam bewusst zu werden. Dass nun einige Soldaten in der Region bleiben, ist eine teilweise Abkehr von Trumps radikalem Abzugsplan.

Außenminister Esper kündigte sogar an, dass die Ölvorkommen mit schwerem Gerät geschützt werden sollen. Ein Regierungsmitarbeiter erzählte der Washington Post, dass Hunderte Soldaten für den Schutz der Rohstoffquellen notwendig seien. Ein weitreichender Truppenabzug ist das nicht. Umso absurder erscheint im Nachhinein der ursprüngliche Abzugsbefehl. Trump selbst brachte sogar die bizarre Idee ins Spiel, ein US-Ölunternehmen mit der Förderung der Vorkommen zu beauftragen. Wohlgemerkt: Es handelt sich um Ölvorkommen in einem Drittstaat. Eine Erlaubnis der syrischen Regierung zur Ölförderung durch ein US-Unternehmen dürfte unrealistisch sein. Es sind Äußerungen wie diese, die vermuten lassen, dass Trump sich nicht besonders intensiv mit den Folgen seiner Handlungen auseinandersetzt.



Innerparteilicher Druck wird Trump nicht beirren

Dafür spricht auch, dass die neue Mission in Syrien keinem Zeitplan folgt. Dem Ziel, die USA aus endlosen Kriegen heraus zu halten, dürfte Trump nicht näher gekommen sein. Während der US-Präsident zudem Soldaten in den bedrohten kurdischen Gebieten abzieht, kündigte die US-Regierung Mitte des Monats an, 3.000 Soldaten in Saudi-Arabien zu stationieren – nachdem dortige Ölfelder im September mutmaßlich aus dem Iran angegriffen wurden. Aus Konflikten raushalten oder doch einmischen? Eine nachvollziehbare sicherheitspolitische Linie ist nicht zu erkennen.

Selbst Unterstützern des Präsidenten fällt es offenbar schwer, irgendeinen strategischen oder ethischen Leitfaden in der Außenpolitik des US-Präsidenten zu erkennen. Lindsey Graham – US-Senator aus South Carolina und nach anfänglicher Kritik einer der treuesten Unterstützer Trumps – verurteilte den Truppenabzug aus dem Norden Syriens und lobte die Teilabkehr davon nur sehr kleinlaut. Mehrere republikanische Senatoren haben eine Resolution gegen den Truppenabzug eingebracht. Gerade in außenpolitischen Fragen hat Trump häufig ganz andere Vorstellungen als einige Republikaner.

Innenpolitisch haben sich viele Politiker der Grand Old Party mit der fragwürdigen Amtsausübung ihres Präsidenten offenkundig abgefunden, doch Trumps erratische Außenpolitik stellt die brüchige Allianz zwischen vielen Republikanern und ihrem Präsidenten auf die Probe. Allerdings hat Trump auch in der Vergangenheit kaum interessiert, wie die Parteifreunde zu seinen außenpolitischen Alleingängen stehen. Innerparteilicher Druck dürfte Trump auch diesmal kaum beirren.