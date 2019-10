Im Jahre 1938 erkauften sich England und Frankreich in München eine Atempause von Hitler und nannten es "Frieden in unserer Zeit". Der Preis war der Verrat an der Tschechoslowakei – die Einverleibung des Sudetenlandes durch Nazideutschland. Winston Churchill kommentierte diese Beschwichtigungspolitik mit einem bitteren Spruch: "Die Regierung musste zwischen Krieg und Schande entscheiden. Sie wählte die Schande. Den Krieg wird sie ebenfalls bekommen." Den Zweiten Weltkrieg entfesselte Hitler ein Jahr später.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Damals traf es die Tschechen und Slowaken, heute trifft es die Kurden – Amerikas beste Bundesgenossen im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS). Dieses Mal verstrich kein Jahr, bis die Quittung kam. Kaum hatte Donald Trump dem türkischen Präsidenten Erdoğan in einem Telefongespräch sein Plazet gegeben, da flogen die Bomber und marschierten schwer bewaffnete türkische Truppen in Ost-Syrien ein. An die 130.000 Menschen seien seit Beginn der Offensive gegen die Kurden vertrieben worden, meldete die Uno. Videos zeigen, wie Erdoğans arabische Hilfstruppen Zivilisten ermorden.

Trump will Amerikas "endlose Kriege" in Nahost beenden. Stattdessen hat er einen neuen losgetreten und obendrein einen humanitären Horror ausgelöst.

Die Schande lässt sich nicht übertreffen. Dass Hitler sich seinerzeit die ganze Tschechoslowakei greifen würde, war in München nicht ausgemacht; immerhin hatte er gelobt, nach dem Zugriff auf das Sudetenland keine weiteren Ansprüche mehr zu stellen. Doch Erdoğan hatte offen die Unterwerfung von Amerikas kurdischen Alliierten angekündigt. So weit die moralische Schandtat des Donald Trump, der ungerührt twitterte: "Wir werden nur dort kämpfen, wo es uns nützt."

Doch im Fach "Realpolitik" bekommt der US-Präsident ebenfalls eine Sechs. Selbst bei eiskalter Betrachtung geht das Kalkül nicht auf. Beginnen wir mit dem IS, der weitgehend vernichtet worden war. Freilich waren in der Kurdenenklave Tausende von IS-Kämpfern interniert. Hunderte sind bereits geflohen. Sie werden sich neu formieren. Was kümmert es Trump? "Wir sind 11.000 Kilometer weiter weg," twitterte er, "und wenn uns der IS irgendwo in die Quere kommt, werden wir ihn abermals zertrümmern." Also doch wieder ein "endloser Krieg".

Trump kennt die eigene Geschichte nicht. Barack Obama zog 2011 die letzten Kampftruppen aus dem Irak ab. Kaum waren die weg, war der IS da, der bis an die Tore Bagdads vorstoßen konnte und ein Schreckensregiment namens "Kalifat" errichtete. Der IS streckte seine Terrortentakel rings um die Welt aus, was man Obamas Abzugsbefehl zurechnen darf. Sodann musste der Präsident abermals Truppen entsenden. Sie sind noch immer im Irak.

Inzwischen haben die verzweifelten Kurden die Seiten gewechselt und sich unter den Schutz des syrischen Schlächters Baschar al-Assad gestellt, eines Mannes, den Trump einen "Kriegsverbrecher" genannt hat. Der wird den Kurden keinen eigenen Quasistaat schenken, sondern sie gnadenlos unterwerfen oder vertreiben. Auch wenn Trump deren Schicksal so egal ist wie seinerzeit das der Tschechen den Engländern und Franzosen, ist der strategische Verlust für die USA schon heute offenkundig. Der Sieger ist Assad, und mit ihm sind es seine Helfer Russland und der Iran, also Amerikas schärfste Konkurrenten in Nahost.