Es war, monatelang, eine Kombination aus Schattenboxen und Schaulaufen. Die vielen, vielen Menschen, die sich berufen fühlten, am 3. November 2020 den amerikanischen Präsidenten Donald Trump abzulösen, taten einander kaum weh, und sie taten Trump nicht weh. Es ging ja darum, erst einmal bekannt zu werden, um Spendengelder einzusammeln und zu den Fernsehdebatten eingeladen zu werden. Es war stilvoll, manchmal auch langweilig und meistens schrecklich nett.



Veränderungen kommen im Leben aber bisweilen plötzlich: Jene sommerlichen Zeiten sind vorbei. Die Schlacht um die 46. amerikanische Präsidentschaft hat begonnen und in rasendem Tempo ist sie auch schon eskaliert. Und auf einmal ist es schwer vorstellbar, wie dieser Wahlkampf, der ja noch immer gerade erst anfängt, allen Ernstes noch ein Jahr lang weitergehen soll. Derart hitzig ist es auf einmal. So scharf.



Am Dienstagabend also lief die vierte Fernsehdebatte der Demokraten, zwölf Bewerberinnen und Bewerber standen diesmal auf der Bühne: die beiden Favoriten Joe Biden und Elizabeth Warren, die Verfolger Bernie Sanders, Pete Buttigieg und Kamala Harris, die Außenseiter Beto O'Rourke, Amy Klobuchar und Cory Booker und noch vier weitere.



Bernie Sanders hat sich gut erholt

Es wurde deshalb die mit Abstand aggressivste Debatte, weil sich zwei wesentliche Dinge verändert hatten. Die Demokraten ermitteln in der Ukraine-Affäre seit zwei Wochen gegen Trump für ein Amtsenthebungsverfahren; Trump hat reagiert, indem er alle Auskünfte verweigert und die Ermittler beschimpft. Und Elizabeth Warren hat sich, zunächst langsam und zuletzt wie unaufhaltsam, an die Spitze des Feldes manövriert; die anderen sehen, dass ihnen langsam die Zeit entgleitet.



Es wurde deshalb ein langer Abend der Attacken: gegen Trump und gegen Warren. Und später stritten alle gegen alle.



Die Sieger der Nacht: Warren, die nicht allen, aber den meisten Angriffen standhielt; der junge Buttigieg, der die meisten dieser Angriffe wagte und wie immer der sprachlich und gedanklich originellste der Kandidaten war; Klobuchar, die mutig stritt, aber so weit abgeschlagen ist, dass ihr eine starke TV-Debatte vermutlich nicht viel helfen wird; und Sanders, der gesund wirkte, verblüffend flott erholt von seinem Herzinfarkt vor gut einer Woche, und dessen Leute durchsickern ließen, dass Sanders sich die heiß begehrte Wahlempfehlung der jungen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar sichern konnte.



"Der korrupteste Präsident der amerikanischen Geschichte"

Die drei Stunden von Columbus in Ohio begannen mit Tiraden gegen Trump. Alle zwölf, die dort oben standen, konnten ihren Ekel nicht mehr verbergen. Trump wurde ungefähr zwölfmal "der korrupteste Präsident der amerikanischen Geschichte" genannt, sowieso ständig "Lügner" und "Gesetzesbrecher". Tabus gab es nicht mehr und die oft diskutierte Frage, ob nicht sämtliche Demokraten schlicht zu höflich für eine Auseinandersetzung mit Trump seien, kann jedenfalls diesmal nicht bejaht werden.



Denn das politische Klima in den USA hat sich verschärft, noch einmal. Vor wenigen Tagen war Nancy Pelosi, Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, in Manhattan zu Gast beim New Yorker Festival und in weißen Hosen, weißem Blazer und lila Top erzählte sie der Reporterin Jane Mayer einige Geheimnisse. 7.45 Uhr war es an jenem Dienstag vor drei Wochen, als Donald Trump aus New York bei Pelosi in Washington anrief. Trump wollte plaudern. Von der Zusammenarbeit von Demokraten und Republikanern schwärmen. Pelosi sagte, sie wisse nicht, welche Zusammenarbeit Trump meine. Na ja, Waffenpolitik. Infrastruktur, solche Dinge. Welche Zusammenarbeit, welche Fortschritte, fragte Pelosi erneut, so jedenfalls erzählte sie es dort oben auf der Bühne. Und dann kam Trump auf die Ukraine zu sprechen, auf sein Telefonat mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, nannte es "perfekt". Und Pelosi sagte, sie werde mit ihren Abgeordneten darüber sprechen, sie habe Trump deswegen ohnehin anrufen wollen, von "perfekt" könne ja leider keine Rede sein.



Jener Dienstag, der 24. September, war der Tag, an dem die Demokraten erklärten, Trump habe in Wahrheit ein Geständnis abgelegt: Er habe selbst zugegeben, dass er Selenskyi um Ermittlungen gegen Joe Biden gebeten habe, also um den Eingriff in den amerikanischen Wahlkampf, was ein schweres Verbrechen sei. Seitdem laufen die Impeachmentermittlungen.

Und seitdem hat Trump seinen täglichen Twitter-Ausstoß von 15, 16 Tweets auf 30 bis 35 gesteigert, meist in Versalien, meist rhetorisch rasend vor Wut.