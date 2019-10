Die chinesische Regierung hat nach der Annahme eines Gesetzesentwurfs im amerikanischen Abgeordnetenhaus zur Unterstützung von Demokratie und Bürgerrechten in Hongkong "starke" Gegenmaßnahmen angedroht. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sehe den Beschluss mit "großer Empörung und entschiedenem Widerstand". Den US-Parlamentariern wurde eine "schwere Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen". Mit dem Votum unterstützten sie offen "die antichinesischen Unruhestifter in Hongkong", hieß es in weiteren Erklärungen chinesischer Regierungsstellen.

Die pekingtreue Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion äußerte ihr "Bedauern" über die Annahme des Entwurfs am Vortag in Washington sowie einen weiteren Beschluss, die Lieferung von Tränengas und Polizeiausrüstung zur Kontrolle von Demonstranten nach Hongkong aussetzen zu wollen. In Hongkong gebe es kein Problem mit Menschenrechten und Demokratie; vielmehr müssten die Gewalt enden, die Ordnung wiederhergestellt und Recht durchgesetzt werden. Der Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme", nach dem die frühere britische Kronkolonie seit der Rückgabe an China 1997 autonom regiert wird, sei erfolgreich umgesetzt worden.

Der US-Gesetzesentwurf für Menschenrechte und Demokratie in Hongkong schreibt wirtschaftliche Sanktionen vor, wenn die Autonomie Hongkongs untergraben wird. Auch soll verfolgt werden, ob die Volksrepublik die Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong untergräbt. Dafür ist eine jährliche Überprüfung geplant. Das Gesetz sieht ferner Strafmaßnahmen gegen Politiker vor, die Freiheitsrechte von Hongkongern verletzt haben. Zehntausende Hongkonger hatten am Montagabend friedlich für die Annahme des Vorhabens demonstriert.

Die Entwürfe müssen noch in den Senat, werden aber parteiübergreifend von Republikanern und Demokraten unterstützt. Der republikanische Abgeordnete Chris Smith sagte über das Votum, die chinesische Führung und Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam müssten ihre Versprechen einhalten, die Autonomie Hongkongs und die Rechte der Bewohner zu schützen. Der demokratische Abgeordnete Ben Ray Luján sprach von einer "starken Botschaft", dass die USA hinter dem Kampf der Menschen in Hongkong für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stünden. Die Gesetze muss am Ende auch noch US-Präsident Donald Trump unterzeichnen.



Hongkongs Regierungschefin muss Regierungserklärung abbrechen

Der Beginn der ersten Sitzung des Hongkonger Stadtparlaments nach der Sommerpause war unterdessen von Tumulten überschattet. Prodemokratische Abgeordnete protestierten im Legislativrat und riefen "Befreit Hongkong – die Revolution unserer Zeit". Sie forderten eine unabhängige Untersuchung von Polizeibrutalität bei den seit fünf Monaten anhaltenden Protesten, Straffreiheit für die mehr als 2.000 Festgenommenen und freie Wahlen. Einige stiegen auf Tische.



Proteste in Hongkong - Hongkonger Demonstranten fordern Unterstützung der USA Erneut haben in Hongkong Zehntausende gegen die Regierung demonstriert. Einige Teilnehmer zeigten die USA-Flagge – sie verlangen Schutzmaßnahmen von der US-Regierung. © Foto: Billy H.C. Kwok/Getty Images

Eine eigentliche geplante Grundsatzrede von Regierungschefin Carrie Lam musste daraufhin verschoben werden. Mehrere Parlamentarier unterbrachen Lam immer wieder durch Rufe und Hohngelächter. Lam versuchte zweimal, ihre Rede zu halten. Sie verließ schließlich das Gebäude. Die jährliche Regierungserklärung war angesichts der seit Monaten andauernden Proteste mit Spannung erwartet worden.

Die Rede wurde später als Videoerklärung veröffentlicht. Darin sagte Lam, in den vergangenen vier Monaten habe es mehr als 400 Kundgebungen in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole gegeben. Anhaltende Gewalt und verbreiteter Hass schadeten den Grundwerten der Stadt, sagte Lam. Ihre Regierung werde am Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" festhalten. Rufe nach einer Unabhängigkeit der chinesischen Sonderverwaltungszone werde sie nicht tolerieren.

Seit Monaten demonstrieren die Menschen in Hongkong schon gegen ihre Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung auf das autonom regierte Territorium. Die sieben Millionen Hongkonger stehen unter Chinas Souveränität, genießen aber – anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik – mehr Rechte, wie Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, um die sie jetzt fürchten.