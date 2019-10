US-Präsident Donald Trump hat gedroht, die Wirtschaft der Türkei zu "zerstören", sollte das Land im Syrien-Konflikt seiner Ansicht nach zu weit gehen. Angesichts der offenbar kurz bevorstehenden türkischen Militäroffensive in Nordsyrien twitterte Trump: "Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen." Trump machte nicht deutlich, welche Aktionen der Türkei er befürchtete.

Das Weiße Haus hatte am Sonntagabend (Ortszeit) angekündigt, sich einer türkischen Offensive in Nordsyrien nicht in den Weg zu stellen. Trump hatte da noch getwittert, es sei an der Zeit, aus diesen "endlosen lächerlichen Kriegen" herauszukommen und "unsere Soldaten nach Hause zu bringen". Mit der Ankündigung, US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen, hatte er selbst der türkischen Offensive den Weg bereitet. Vor dem Truppenabzug hatte Trump nach Angaben des Weißen Hauses mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan telefoniert.

Die Türkei will bisher mit den USA verbündete Kurdenmilizen aus der Grenzregion vertreiben und dort syrische Flüchtlinge ansiedeln. Die von Kurden dominierten Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDF) bestätigten, dass der Abzug von US-Truppen aus der Grenzregion begonnen habe. Die SDF waren Verbündete der USA im Kampf gegen den IS in Syrien. Die EU und die Bundesregierung warnten vor einer solchen Offensive der Türkei. Sie würde politische Bemühungen wie das erst kürzlich angekündigte Verfassungskomitee für Syrien behindern, hieß es, bringe mehr Leid über Zivilistinnen und Zivilisten und werde zu noch mehr Menschen in die Flucht treiben.

Raus aus "lächerlichen, endlosen Kriegen"

Den Truppenabzug verteidigte Trump später auf Twitter mit Kostengründen. Eine weitere Unterstützung der von Kurden angeführten Rebellengruppen, mit denen die USA gegen die Terrormiliz IS gekämpft hätten, wäre zu teuer, schrieb er. "Die Kurden haben mit uns gekämpft, aber sie haben dafür extrem viel Geld und Ausrüstung bekommen." Sie kämpften schon seit Jahrzehnten gegen die Türkei. "Die Türkei, Europa, Syrien, Iran, Irak, Russland und die Kurden müssen nun die Lage in den Griff bekommen." Es sei Zeit für einen Ausstieg der USA, "aus diesen lächerlichen, endlosen Kriegen, von denen viele Stammeskriege sind".

Der US-Präsident ermahnte nun die Türkei vor allem, dass sie die gefangen genommenen Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" und deren Angehörige bewachen müsse. Nach Schätzungen des US-Militärs befinden sich etwa 10.000 IS-Kämpfer in teils improvisierten SDF-Gefängnissen. Unter ihnen sind nach Angaben der Bundesregierung etwa 40 deutsche Kämpfer und rund 70 Frauen mit 120 Kindern. Mehrere Gefängnisse befinden sich in der Nähe der Grenze zur Türkei. Zudem gibt es im Nordosten Syriens zahlreiche Flüchtlingslager mit schätzungsweise mehr als 70 000 Menschen.



Das US-Verteidigungsministerium warnte derweil vor potenziell "destabilisierenden Folgen" der geplanten türkischen Operation für die Region. Der einflussreiche US-Republikaner Lindsey Graham kündigte eine parteiübergreifende Resolution im Senat für Sanktionen gegen die Türkei im Fall einer türkischen "Invasion" Nordsyriens an. Sollten türkische Truppen kurdische Kräfte in Nordsyrien angreifen, werde man zudem die Aussetzung der Nato-Mitgliedschaft der Türkei fordern, schrieb Graham auf Twitter.



Kritik aus dem US-Kongress

Er hoffe und erwarte, dass eine Zweidrittelmehrheit im Kongress für eine solche Resolution zustande komme. Mit einer solchen Mehrheit könnte auch ein etwaiges Veto von Trump überstimmt werden. Zuvor hatte Graham von einer "impulsiven Entscheidung" des Präsidenten gesprochen. Eine Gruppe von Kongressabgeordneten der Republikaner und Demokraten erklärte: "Die Ankündigung der Regierung mit Bezug auf Syrien ist ein fehlgeleiteter und katastrophaler Hieb gegen unsere nationalen Sicherheitsinteressen."



Im Januar hatte Trump der Türkei mit wirtschaftlicher Vernichtung gedroht, sollten sie die Kurden in Syrien angreifen. Nach weiteren Drohungen Erdoğans, bald in Nordsyrien einzurücken, boten die USA der Türkei im August an, bei der Einrichtung der "Sicherheitszone" entlang der Grenze zu helfen. Die Türkei war jedoch unzufrieden mit den Fortschritten. Die kurdischen Milizen sahen die Abmachungen dagegen als eingehalten an. Unter anderem sahen diese die Zerstörung kurdischer Militäreinrichtungen und den Rückzug von Kämpfern vor. Eine von Erdoğan gesetzte Frist für die Fertigstellung der Sicherheitszone war Ende September verstrichen.



Ankündigungen Trumps hatten bereits in der Vergangenheit Auswirkungen auf die türkische Wirtschaft gezeitigt. Im August vergangenen Jahres hatte der US-Präsident beschlossen, die Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppeln zu lassen. Mit der Ankündigung diesen Sanktionen sank der Kurs der Türkischen Lira. Die jüngste Drohung von Montag hat die türkische Lira bereits auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat gedrückt.

Damals, im August 2018 schrieb der US-Präsident auf Twitter: "Unsere Beziehungen mit der Türkei sind im Moment nicht gut." Bei dem diplomatischen Streit zwischen den USA und der Türkei ging es um die Festnahme des US-Geistlichen Andrew Brunson durch die türkischen Behörden. Sie werfen Brunson vor, den Putschversuch im Sommer 2016 unterstützt zu haben.