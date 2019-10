Geht es darum, in welche Länder Waffen exportiert werden dürfen, sind die französische und die deutsche Regierung bisweilen unterschiedlicher Meinung. So hat Deutschland nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi Ausfuhren nach Saudi-Arabien gestoppt – zum Ärger Frankreichs, geht es dabei doch auch um gemeinschaftliche produzierte Waffensysteme wie den Lufttanker Airbus 330 MRTT.

Gleichzeitig verhandeln beide Länder seit längerer Zeit einen Vertrag für künftige gemeinsame Rüstungsprojekte. Ursprünglich hatte Deutschland dem Kooperationspartner Frankreich darin viele Freiheiten eingeräumt, wenn es um den späteren Export solcher gemeinsam entwickelter Waffen in Drittländer geht. Diese Freiheit soll nun aber zumindest etwas eingeschränkt werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus französischen Regierungskreisen kamen beide Seiten überein, dass Deutschland Ausfuhren französischer Rüstungsgüter nur blockieren kann, wenn diese mehr als 20 Prozent deutscher Bauteile enthalten.

Das für die Rüstungsexport-Kontrolle zuständige Bundeswirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage lediglich, die Verhandlungen mit Paris seien "weitgehend abgeschlossen, dem Ergebnis der aktuell laufenden Abschlussgespräche können wir aber nicht vorgreifen".

Abkommen soll am Mittwoch präsentiert werden

Nach Pariser Angaben soll die Abmachung kommende Woche Mittwoch beim deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse im Südwesten Frankreichs vorgestellt werden. Dazu werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron erwartet.

Der im Januar von Merkel und Macron besiegelte Aachener Vertrag sieht eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik vor. Auch sind bereits mehrere Projekte geplant, beispielsweise ein neues Kampfflugzeug namens FCAS. Auch über die Entwicklung eines neuen gemeinsamen Panzers wird nachgedacht.

Waffen sind komplexe Systeme, bei großen Projekten wie Flugzeugen, Hubschraubern, Schiffen oder Panzern liefern oft viele Länder Teile zu. Wie genau diese 20-Prozent-Regel aussehen soll, ist noch nicht klar. Sie muss demnach noch in eine juristisch gültige Form gegossen werden. Auch ist nicht bekannt, wie es sich auswirkt, wenn Deutschland zwar nur einen kleinen Anteil zuliefert, dieser aber entscheidend für die Waffenwirkung ist – wie zum Beispiel die Kanone eines Panzers.

Es gibt mehrere internationale Verträge, die den Waffenhandel berühren, so der Arms Trade Treaty (ATT) von 2014 und der Gemeinsame Standpunkt der EU zu Waffenausfuhren von 2008. Demnach haben sich Unterzeichner wie Deutschland und Frankreich dazu verpflichtet, keine Waffen an Länder zu verkaufen, in denen das Risiko besteht, dass diese dort eingesetzt werden, um schwere Verstöße gegen das Völkerrecht zu begehen.



Airbus denkt über "german-free" nach

Allerdings wird die Frage, was ein solcher Verstoß ist, sehr unterschiedlich ausgelegt. So führt Saudi-Arabien seit 2015 einen Krieg gegen Jemen, bei dem immer wieder auch Zivilsten angegriffen und getötet werden. Als dann auch noch Khashoggi ermordet wurde, haben Österreich, Dänemark, Norwegen, die Niederlande und Finnland so wie Deutschland ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien verhängt. Frankreich jedoch exportiert weiter Panzer, Korvetten, Geschütze und Flugzeuge nach Saudi-Arabien.

Rüstungsfirmen protestieren gegen die Embargos und die deutsche Haltung. So hatte der scheidende Airbus-Chef Tom Enders gesagt, man überlege, wie man die Produkte des Konzern "german-free" machen, also ohne deutsche Teile bauen könne. Airbus verhandelt mit Saudi-Arabien beispielsweise den Kauf von 48 Eurofightern und die Lieferung von Transportflugzeugen des Typs A400M.