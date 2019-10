Großbritannien setzt seine Rüstungsexporte in die Türkei in Teilen aus. Waffen, die in dem Militäreinsatz in Nordsyrien zum Einsatz kommen könnten, würden vorübergehend nicht in die Türkei geliefert, sagte der britische Außenminister Dominic Raab. Man werde die Ausfuhr sehr genau kontrollieren. Die britische Regierung sei von der Militäroffensive der Türkei "tief enttäuscht", sagte Raab.

Zuvor hatte Deutschland die Rüstungsexporte an die Türkei teilweise gestoppt. Es werden nun keine Lieferungen von Waffen mehr genehmigt, die in dem Konflikt genutzt werden können. Andere Rüstungsgüter dürfen weiter exportiert werden. Auch Frankreich, die Niederlande und andere europäische Länder stoppten Waffenlieferungen.

Die Außenminister der EU-Staaten hatten die türkische Militäroffensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien am Montag zwar verurteilt, aber keine Einigung auf ein allgemeines EU-Waffenembargo erzielt. Die EU-Außenminister riefen die Mitgliedstaaten dazu auf, nationale Waffenlieferstopps in die Türkei zu beschließen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach dennoch von "Einigkeit", die die EU-Mitgliedstaaten in der Frage der Rüstungsexporte in die Türkei demonstriert hätten. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg bekräftigte Merkel ihre Forderung an die Türkei, die Militäroffensive in Nordsyrien zu beenden. Die militärische Aktion solle gestoppt werden. Sie bringe viel menschliches Leid mit sich, kritisierte die Kanzlerin. Im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) führe sie zudem zu viel Unsicherheit.