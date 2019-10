Nordkorea hat den Test einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete bestätigt. Dabei handelt es sich um den ersten Unterwasserstart einer nordkoreanischen Rakete in drei Jahren. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA teilte mit, der Test sei erfolgreich gewesen und führe "eine neue Phase ein, die Bedrohung durch die äußeren Streitkräfte einzudämmen und den militärischen Muskel der Selbstverteidigung zu stärken." Machthaber Kim Jong Un habe den am Test Beteiligten "warme Glückwünsche" ausgesprochen. Die Rakete wurde aus den Gewässern vor der Bucht von Wonsan abgefeuert.



Tags zuvor hatten Südkorea und Japan einen ballistischen Flugkörper gemeldet. Dieser hätte auch von einer Plattform im Meer oder einem Schiff abgefeuert worden sein könen. Bei einer Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats Südkoreas wurde nach Angaben des Präsidialamtes jedoch vor allem die Möglichkeit eines Starts von einem U-Boot aus diskutiert. Die KCNA ging in ihrem Bericht nicht darauf ein, von wo aus die Rakete gestartet wurde. Auf den Fotos der Rakete, die die Agentur veröffentlichte, ist keine Plattform oder ähnliches zu sehen.



Kim Dong Yub, ein Analyst des Instituts für Fernöstliche Studien in Seoul, schrieb auf Facebook, die Rakete sei wahrscheinlich von einem Schiff abgefeuert worden, das für Unterwasserstarts gebaut wurde. Der Raketentyp befinde sich noch in der Entwicklung, Nordkorea müsse den Start von einem U-Boot aus testen, bevor er eingesetzt werden soll.



Unterwasserraketen können Sicherheitslage verändern

Beobachter werten den Test als Signal Nordkoreas an die USA, um den Druck vor den Atomgesprächen zu erhöhen, die am Wochenende wieder aufgenommen werden sollen. Der Start der Rakete des Typs Pukguksong-3, die Nordkorea als unterseegetriebene ballistische Rakete bezeichnet, gilt als der Test der höchstentwickelten Waffe des Landes seit Beginn der Verhandlungen Anfang vergangenen Jahres. Einige Experten vermuten, Nordkorea wolle den USA demonstrieren, was passiert, wenn die Gespräche scheitern – sollte Nordkorea in der Lage sein, ballistische Raketen von U-Booten aus abzufeuern, könnte das Land Angriffe von anderen Orten als dem nordkoreanischen Festland aus starten und wäre auch nach einem möglichen Angriff auf seine Militärstützpunkte reaktionsfähig.



Welche Kräfte von außen seine Sicherheit bedrohen, teilte das Regime nicht mit. In der Vergangenheit hatte Nordkorea auf Bedrohungen durch US-Raketen oder Militärschiffe verwiesen. Laut Südkoreas Generalstab flog die Rakete etwa 450 Kilometer weit in einer maximalen Höhe von 910 Kilometern, bevor sie zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan auf dem Meer aufschlug.



2016 hatte Nordkorea von einer Unterwasserplattform aus eine Rakete vom Typ Pukguksong abgefeuert, die nach damaliger Darstellung des Regimes Teil einer zukünftigen U-Boot-Bewaffnung sein sollte. Im Juli hatte die KCNA Fotos eines neuen U-Boots veröffentlicht, das offenbar mehrere Abschussrohre für Raketen hat. Expertenschätzungen zufolge können weitere 70 nordkoreanische U-Boote Torpedos abfeuern, aber keine Raketen.