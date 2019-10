Die Demokratie kann ja doch eine kluge, eine reife Herrschaftsform sein. Sie kann kritisieren und zugleich einen Regierungsauftrag erteilen, sie kann erzieherisch wirken und zugleich Kurs halten. Das ist eine gute Nachricht. All jenen, die wegen des endlosen Brexits oder wegen des Abrutschens diverser Demokratien ins Autokratische ihre Zweifel hatten, hat Kanada in der vergangenen Nacht gezeigt, was eine Demokratie leisten kann.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau, 47 Jahre alt und seit 2015 im Amt, wird weiterregieren können. Aber er ist diesmal gezähmt und gebremst, was er selbst verursacht hat (und weiß). Trudeau wird entweder eine Koalition formen müssen (was in Kanada selten ist) oder aber mit einer Minderheitsregierung antreten und je nach Thema um Unterstützung und zusätzliche Partner werben müssen – was durchaus demütigend werden kann. Der drittplatzierte Überraschungssieger der Wahl, jener Bloc Québécois, der für die Unabhängigkeit der östlichen Provinz Québec kämpft, hat ebenso wie die viertplatzierten Neuen Demokraten genug Stimmen, um Trudeau eine Mehrheit zu verschaffen; die Grünen, die drei Sitze errangen, könnten hin und wieder an seine Seite treten. Doch möglich ist auch, dass Trudeau gleich zu Beginn in Schwierigkeiten kommen kann. Er muss ja nach einer Regierungserklärung sein Programm zur Abstimmung stellen, und das wird der erste Moment des potenziellen Scheiterns sein.



Schon am Wahlabend war es knapp genug, es war in Wahrheit haarscharf.

Nach Angaben der Wahlkommission können Trudeaus Liberale mit 156 Sitzen rechnen; die konservative Partei von Andrew Scheer erreicht voraussichtlich 122 Sitze, obwohl sie landesweit die meisten Stimmen eroberte, das sogenannte popular vote also gewann. Das kanadische House of Commons, das den Premierminister bestimmt, hat 338 Sitze, die nach relativem Mehrheitswahlrecht vergeben werden: Wer in seinem oder ihrem Bezirk die meisten Stimmen hat, ist gewählt. 170 Sitze bedeuten die Mehrheit im Parlament; stolze 184 Sitze hatten die Liberalen vor vier Jahren erstritten.

Das saubere Image hat er selbst untergraben

Ein Uhr nachts war es, als Trudeau in Montreal die Wahl kommentierte. "Von Küste zu Küste zu Küste", rief er heiser, "haben die Kanadier heute Teilung und Negativität zurückgewiesen. Sie haben Einschnitte und Austerität zurückgewiesen und für eine progressive Agenda und eindeutiges Handeln gegen den Klimawandel gestimmt." Auf Twitter dankte er für das Vertrauen, und dort, auf Twitter, gratulierte ihm US-Präsident Donald Trump zu einem "wundervollen und hart erkämpften Sieg".

Noch einmal davongekommen also – so sieht das Resultat dieser Nacht für Justin Trudeau aus.

Noch vor einem Jahr war er ganz und gar unangefochten gewesen, ein Star auf der weltpolitischen Bühne, ein liberaler Gegenspieler Trumps nämlich, und daheim in allen Umfragen unangefochten. Aber dann hatte er mit seltsamen Beschlüssen die eigene Klimapolitik untergraben und mit parteiinternen Streitigkeiten sein Image als Feminist und Kämpfer gegen Korruption zerstört; und launige Fotos, die ihn mit schwarz angemaltem Gesicht zeigten, verrieten mindestens einen bizarren Sinn für Humor oder aber, so jedenfalls sahen es die Gegner, Doppelmoral und Rassismus.

Wahlkampf in schusssicherer Weste

Geholfen hat ihm zweifellos, dass der Rivale Scheer von den Konservativen recht blass blieb und gleichfalls doppelmoralisch agierte. Ständig und überall versuchte Scheer über Wahrheit und Integrität zu reden und Trudeau als verlogen darzustellen – ehe Scheer selbst einräumen musste, eine doppelte Staatsbürgerschaft (er ist auch Amerikaner) verschwiegen zu haben.

Kanadas Kommentatoren sprachen deshalb in dieser Nacht von einer glanzlosen Wahl, einer realpolitischen, einer nüchternen. Der "schmutzigste" Wahlkampf der kanadischen Geschichte sei es gewesen, sagte Trudeau vor einigen Tagen; hin und wieder, nach Drohungen, war er mit schusssicheren Westen aufgetreten.

Justin Trudeau übrigens ist ja der Sohn des einstigen Premierministers Pierre Trudeau, der, mit einer Unterbrechung, von 1968 bis 1984 regierte. Papa Trudeau war mit einer überragenden Mehrheit gestartet und dann zurechtgestutzt worden: Seine zweite Regierung war eine Minderheitsregierung. Heute gilt Pierre Trudeau als starker und erfolgreicher Premierminister.

Justin Trudeau sollte seine Niederlage, die so gerade noch zum Sieg wurde, als Neuanfang und Chance verstehen.