Kaum ein Ort in den USA versprüht so viel Glanz wie Burbank in Kalifornien. Die größten Filmunternehmen des Landes haben hier ihre Studios, täglich besichtigen Tausende Touristen aus der ganzen Welt die bunten Filmkulissen und hoffen, vielleicht den ein oder anderen Star zu erspähen. Der Mann, der die Hollywoodprominenz im US-Kongress vertritt, ist das genaue Gegenteil dieses künstlichen Glamours: Adam Schiff ist ein zurückhaltender, meist sehr ernst blickender Mann. Und doch dürfte der Abgeordnete in den kommenden Wochen häufiger im Fernsehen zu sehen sein als so manch berühmter Schauspieler aus seinem Wahlkreis.



Schiff ist Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus und wird ab diesem Mittwoch die Anhörungen in der sogenannten Ukraine-Affäre leiten, um dort den "schamlosen Amtsmissbrauch des Präsidenten nachzuzeichnen" – wie er sagt. Hat Donald Trump sein Amt genutzt, um die ukrainische Regierung dazu zu nötigen, Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufzunehmen? Hat er tatsächlich fast 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurückgehalten, um seine Forderung durchzusetzen? All das will Adam Schiff in den kommenden Wochen in Erfahrung bringen.



Aber wer ist dieser Mann? Adam Bennett Smith – 59, verheiratet, zwei Kinder – sitzt seit 2001 im Repräsentantenhaus. Nach einem Jurastudium an der renommierten Harvard-Universität arbeitete er in Los Angeles als Staatsanwalt. Nebenbei verfasste er Drehbücher. Eines seiner unverfilmten Werke handelt passenderweise von einem Strafverfolger. Doch es gelang Schiff nie, in der Unterhaltungsbranche Fuß zu fassen. Zwar habe man ihm einmal Geld für ein Drehbuch geboten, sagte er im Gespräch mit der Washington Post. Besonders viel sei es aber nicht gewesen. An seine Liebe zu Hollywood erinnert heute nur noch das Nummernschild seines Autos, das ein Zitat aus dem Kultfilm The Big Lebowski enthält. "I Don't Roll on Shabbos" steht da, zu Deutsch: "Ich fahre nicht am Sabbat."



Mitte der Achtzigerjahre machte sich Schiff als Staatsanwalt einen Namen. 1990 gelang ihm im dritten Anlauf die Verurteilung eines ehemaligen FBI-Agenten, der Staatsgeheimnisse an die Sowjetunion verkauft hatte. So kam Schiff schon vor seiner politischen Karriere mit Fragen der nationalen Sicherheit und Geheimdiensten in Kontakt.



Im Jahr 2000 bewarb sich Schiff um das Kongressmandat in Kaliforniens 28. Wahlbezirk. Sein republikanischer Gegner wollte sich im Wahlkampf über das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton profilieren, während Schiff eher auf Themen einging, die in seinem Wahlbezirk wichtig waren – zum Beispiel die Armut vieler Rentner. Schiff gewann. Seitdem erhält er regelmäßig Spenden aus der Entertainmentindustrie vor Ort. Sein größter Gönner ist die Walt Disney Company. Politische Gegner werfen Schiff nun jedoch ihrerseits vor, sich mehr um das Impeachment zu kümmern als um das Problem mit der Obdachlosigkeit in seinem Heimatbezirk. Doch der Amtsinhaber hat keine Konkurrenz. Neun Mal hat Schiff sein Mandat bereits verteidigt und es gibt keinen ernst zu nehmenden Gegner für die Wahl 2020.



Auch im Kongress hat Schiff eine feste Basis. 2003 gründete er einen Gesprächskreis für Sicherheitspolitik, der sich in den Kellern des Parlaments traf und laut New York Times parlamentsintern als "Nerd-Caucus" (deutsch Sonderlingsfraktion) bekannt war. Der ehemalige Abgeordnete Steve Israel, der dem Nerd-Caucus ebenfalls angehörte, beschreibt Schiff in einem Gastbeitrag der Zeitung The Hill als "intellektuell und gleichzeitig strategisch". Als jemand, der Zusammenhänge versteht – aber auch weiß, wie man sie politisch nutzen kann.