Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan haben sich zu einer Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen mit den USA bereit erklärt. Die Taliban seien offen für neue Gespräche, sagte ein Sprecher der Extremisten der Nachrichtenagentur Reuters. Sie müssten an dem Punkt fortgesetzt werden, an dem sie vor rund zwei Monaten abgebrochen worden seien.

Trump: Taliban an Waffenruhe interessiert

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump bei einem überraschenden Truppenbesuch in Afghanistan Hoffnungen auf einen Friedensschluss mit den Islamisten genährt. Die Taliban wollten ein Abkommen, und man habe sich wieder getroffen, sagte Trump. Er habe auch den Eindruck, dass die Taliban nun an einer Waffenruhe interessiert seien.

Dabei war es der US-Präsident, der Gespräche mit den Taliban im September abrupt beendet hatte, nachdem bei einem Anschlag ein US-Soldat getötet worden war. Monatelang hatte die Regierung da schon mit den Extremisten verhandelt und stand nach Angaben aus Verhandlungskreisen kurz vor einer Einigung. Die soll noch vor dem geplanten Abzug der US-Truppen vom Hindukusch umgesetzt werden – mitsamt umfassenden Sicherheitsgarantien der Islamisten. Diese sollen sich vom Terrornetzwerk Al-Qaida lossagen, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen und direkte Verhandlungen mit der Regierung in Kabul aufnehmen.



"Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber Thanksgiving feiern würde"

Während seines Besuchs am Feiertag Thanksgiving hatte Trump angekündigt, die USA würden so lange in Afghanistan bleiben, bis ein "Deal" mit den Taliban erzielt sei – "oder wir hier vollständig gesiegt haben". Zugleich, so der Präsident, soll die US-Truppenstärke auf etwa 8.600 reduziert werden. Derzeit sind zwischen 12.000 und 13.000 amerikanische Soldaten in dem Land stationiert.

Trump hatte gemeinsam mit dem afghanischen Staatschef Aschraf Ghani die US-Militärbasis Bagram nahe der Hauptstadt Kabul besucht. Dort nahm er dann an dem traditionellen Truthahn-Essen mit den Streitkräften teil und gab auch selbst Speisen und Kuchen an die Soldaten aus. "Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber Thanksgiving feiern würde als hier mit den härtesten, stärksten, besten und mutigsten Kämpfern der Welt", sagte er dann später in seiner Rede vor den Soldaten.