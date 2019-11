Die USA haben den angekündigten Schritt des Irans zur weiteren Abkehr vom internationalen Atomabkommen scharf kritisiert. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bezeichnete die Ausweitung der Urananreicherung unter Missachtung der nukleareren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen als "großen Schritt in die falsche Richtung". Es handle sich dabei um einen "klaren Versuch der atomaren Erpressung", der die "politische und wirtschaftliche Isolation" des Landes verstärken werde. Die US-Regierung wolle ihre Politik des "maximalen Drucks" gegen den Iran fortführen, bis das Land sein "destabilisierendes Verhalten" aufgebe, so der Sprecher weiter.

Die Regierung in Teheran hatte zuvor angekündigt, Uran-Gas in die Zentrifugen in der unterirdischen Anreicherungsanlage Fordo 180 Kilometer südlich von Teheran zu injizieren, zeigte sich jedoch offen, den Entschluss unter bestimmten Bedingungen wieder rückgängig zu machen. Bei einer Ansprache, die vom staatlichen Fernsehen übertragen wurde, sagte Präsident Hassan Ruhani, das Land sei bereit, den Gaszufluss wieder zu stoppen, sobald die übrigen Vertragspartner aus dem Atomabkommen ihre Verpflichtungen einhielten. Ihm sei bewusst, dass die anderen Länder empfindlich auf die Zentrifugen in Fordo blickten, "aber wir können nicht hinnehmen, dass wir einseitig alle Auflagen erfüllen und sie nicht", fügte er an.

"Vierte Etappe" des schrittweisen Rückzugs

Ruhani zufolge handelt es sich um die "vierte Etappe" des schrittweisen Rückzugs aus dem Atomabkommen. Die Urananreicherung in der unterirdischen Anlage wurde in der Folge des 2015 geschlossenen Atomabkommens eingefroren.

Nach Aussagen des US-Sprechers richtet die US-Regierung ihren Blick nun auf die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). "Wir unterstützen die Internationale Atomenergie-Organisation voll und ganz bei der Durchführung ihrer unabhängigen Verifikationsrolle im Iran und erwarten von der IAEA, über etwaige Entwicklungen zu berichten", sagte der Sprecher laut einer Erklärung.

Die USA waren 2018 einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und haben seither harte Sanktionen gegen das Land verhängt. Der Iran reagiert darauf seit einiger Zeit, indem er Schritt für Schritt immer weniger Verpflichtungen aus der Vereinbarung von 2015 einhält.

Auf die Entscheidung des Irans reagierten nicht nur die USA. Zuvor hatten bereits die EU und Russland "besorgt" auf die Ankündigung Ruhanis reagiert. Frankreich ermahnte das Land, seinen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 weiter nachzukommen.