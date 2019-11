In Australien haben die mutmaßlichen Enthüllungen eines selbst angeblichen früheren chinesischen Spions für Aufsehen gesorgt. Der australische Premierminister Scott Morrison bestätigte, dass der Geheimdienst ASIO in der Sache ermittelt und sagte, der Fall sei zutiefst verstörend und beunruhigend.

Medien wie etwa der australische Guardian berichteten, der frühere Spion habe Identitäten von hochrangigen chinesischen Geheimdienstlern in Hongkong offengelegt. Der australische Sender Channel 9 berichtete, der Mann habe brisante Informationen über verdeckte Operationen zur Untergrabung der Demokratiebewegung in Hongkong und über politische Einmischung in Taiwan und Australien gegeben. So soll ein chinesischer Spionagering dem chinesisch-australischen Autohändler Nick Zhao in Melbourne eine Millionen australische Dollar (umgerechnet 616.000 Euro) angeboten haben, damit dieser für die Liberale Partei für das Parlament kandidiere. Der 32-jährige Zhao habe sich nicht auf den Deal eingelassen, sondern den australischen Geheimdienst informiert. Er wurde nur wenig später im März tot in einem Hotelzimmer in Melbourne aufgefunden. Die Todesumstände konnten bisher nicht geklärt werden. Stattdessen zog die Liberale Gladys Liu ins Parlament ein, die in Hongkong geboren wurde.

Der Chef des australischen Inlandsgeheimdienstes, Mike Burgess, sagte, seine Behörde habe schon vor den Medienberichten von dem Fall gewusst. "Feindliche Aktivitäten ausländischer Geheimdienste stellen weiterhin eine echte Bedrohung für unser Land und seine Sicherheit dar", sagte er in einer Mitteilung. Auch Premierminister Morrison gab an, sein Land sei nicht naiv, was die Einflussnahme durch China und Spionage betreffe.

China bezeichnet Ex-Spion als Betrüger

China reagierte ebenfalls und bezeichnete den angeblichen Ex-Spion als Betrüger. Der Mann werde von der Polizei in Shanghai gesucht und sei vor drei Jahren in der Provinz Fujian zu einer Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt worden, teilte die chinesische Botschaft in Australien am Sonntag mit.



Sollten die Angaben des mutmaßlichen Spions hingegen wahr sein, wäre er der erste, der seine Tarnung ablegt. Er sagte australischen Medien, dass er bei einer Rückkehr nach China inhaftiert werde und ihm sogar die Todesstrafe drohe. Nach eigenen Angaben habe er in Australien Asyl beantragt. Er lebt derzeit mit seiner Frau und seinem Kind in Sydney, die Familie habe jedoch nur ein Touristenvisum.



Der Chef des Geheimdienstausschusses des australischen Parlaments, Andrew Hastie, sprach sich dafür aus, Wang ein Bleiberecht zu gewähren. "Ich bin der Ansicht, dass jeder, der gewillt ist, uns beim Verteidigen unserer Souveränität zu helfen, unseren Schutz verdient", sagte Hastie den Zeitungen der Mediengruppe Australia's Nine. Hastie ist ein harter Kritiker Chinas, das Land belegte ihn vergangene Woche mit einem Einreiseverbot.