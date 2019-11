Per Handy, das er in seiner Matratze versteckte, verschickte der Journalist Boochani aus der Gefangenschaft WhatsApp-Nachrichten in die Welt und schrieb so über 100 Artikel und sein Buch No Friend But the Mountains, das ein Freund vom Persischen ins Englische übersetzte. Es erinnert an Kafkas Der Prozess und gewann im Januar 2019 die mit 100.000 Dollar dotierte höchste literarische Auszeichnung Australiens, den Victorian Prize for Literature – andere folgten.

Er ist Co-Regisseur des Dokumentarfilms Chauka. Please Tell US the Time, den er heimlich auf dem Handy filmte.

Die deutsche Übersetzung Kein Freund außer den Bergen. Nachrichten aus dem Niemandsland erscheint im März 2020 beim btb Verlag.