Wenige Tage, nachdem Präsident Evo Morales zurückgetreten und ins Exil nach Mexiko geflohen ist, spitzt sich die politische Krise in Bolivien zu. Sicherheitskräfte schossen auf Anhänger von Morales, die für den Ex-Regierungschef demonstrierten. Dabei seien mindestens acht Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, teilte das Büro des nationalen Ombudsmanns mit.

Morales sprach von einem "Massaker". Die meisten Opfer hätten Schusswunden aufgewiesen, sagte der Leiter des örtlichen Krankenhauses. Einen derart schlimmen Gewaltausbruch habe er in seiner 30-jährigen Karriere nicht erlebt. Präsidialamtsminister Jerjes Justiniano rechtfertigte das Vorgehen der Sicherheitskräfte damit, die Demonstranten hätten Militärwaffen getragen.

"Jetzt töten sie unsere Brüder in Sacaba, Cochabamba", schrieb Morales in einem Tweet. Aufgebrachte Demonstranten und Angehörige der Opfer versammelten sich am Ort der Schüsse und skandierten "Bürgerkrieg, jetzt". Bereits in den Wochen vor Morales' Rücktritt am vergangenen Sonntag waren bei Protesten mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Unter anderem stießen seine Anhänger mit Protestierenden der Gegenseite aneinander, die dem langjährigen Präsidenten Wahlbetrug vorwarfen.

Am Freitag hatten sich Tausende Demonstranten überwiegend indigener Herkunft zu einer Kundgebung versammelt, die zunächst friedlich verlief. Sie forderten Morales auf, aus dem mexikanischen Exil zurückzukehren. Als Teile der Protestierenden einen Kontrollposten des Militärs im benachbarten Cochabamba betreten wollten, fielen Schüsse.

Michelle Bachelet sieht eine "äußerst gefährliche Entwicklung"



Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, die Chilenin Michelle Bachelet, nannte die Entwicklung "äußerst gefährlich". Sie sei in großer Sorge, dass die Situation in Bolivien außer Kontrolle geraten könne, sagte Bachelet. Die Regierung müsse internationale Regeln einhalten.

Auch das Büro des Ombudsmanns forderte die Übergangsregierung auf zu untersuchen, ob die Sicherheitskräfte sich an die Verfassung und die Menschenrechte gehalten hätten. Die Inter-Amerikanische Kommission für Menschenrechte verurteilte die "unverhältnismäßige" Anwendung von Gewalt durch Polizei und Militär. Augenzeugen berichteten von blutüberströmten Verletzten und chaotischen Szenen.

Morales hatte zuletzt betont, dass er sich nach wie vor als Präsident Boliviens betrachte und die Vereinten Nationen um Vermittlung gebeten. Er schloss nicht aus, in seine Heimat zurückzukehren. Jeanine Añez, die sich selbst zur Übergangspräsidentin erklärt hatte, drohte Morales für den Fall seiner Rückkehr mit juristischen Schritten wegen Wahlbetrugs. Sie muss nun Neuwahlen binnen 90 Tagen organisieren.