Der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales ist in Mexiko angekommen. Nach seinem Rücktritt hatte er sich dorthin abgesetzt und Asyl beantragt. "Danke, dass ihr mir das Leben gerettet habt", sagte er nach seiner Landung in der mexikanischen Hauptstadt zum Außenminister des Landes, Marcelo Ebrard. "Wenn ich ein Verbrechen begangen haben, dann ist es, Indigener zu sein. Solange ich am Leben bin, geht der Kampf weiter."

Weil Morales Leben in Gefahr sei, gewährte die ihm mexikanische Regierung des linken Präsidenten Andrés Manuel López Obrador Asyl. "Es schmerzt mich, das Land aus politischen Gründen zu verlassen, aber ich werde mich immer kümmern. Bald komme ich mit mehr Kraft und Energie zurück", schrieb Morales vor seinem Abflug auf Twitter. An Bord der Maschine der mexikanischen Luftwaffe war auch Boliviens Vizepräsident Álvaro García Linera. Eingewickelt in eine bolivianische Flagge nahm er ein Stück Erde seines Heimatlandes mit. "Ich werde sie an der Seite meines Herzens tragen. Lieber früher als später kehre ich zurück und lege sie wieder an ihren Platz", schrieb er auf Facebook. "Wir werden wiederkommen und Millionen sein."

Die Maschine war von Cochabamba in Bolivien über Paraguay nach Mexiko-Stadt geflogen. Die Regierung Mexikos hatte die Überflugsrechte mit einer Reihe südamerikanischer Staaten aushandeln müssen. Schließlich flog die Maschine über Brasilien und Peru und dann über internationale Gewässer Richtung Mexiko. "Es war eine Odyssee durch die Politik Lateinamerikas", so Ebrard.

Morales hinterlässt ein Machtvakuum

In Bolivien gibt es nach dem Rücktritt Morales keine Regierung mehr. Neben dem Staatschef waren auch der Vizepräsident, die Präsidentin des Senats und der Präsident der Abgeordnetenkammer zurückgetreten. Nach der Verfassung hätten sie die Amtsgeschäfte übernehmen müssen.

Hintergrund für den Umsturz in Bolivien war Morales Wiederwahl am 20. Oktober. Nach der Abstimmung wurde ihm von der Opposition und internationalen Beobachtern Wahlbetrug vorgeworfen. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) stellte in einem vorläufigen Bericht Manipulation bei der Präsidentschaftswahl fest und empfahl eine Annullierung.

Verteidigungsminister tritt wegen Allianz von Militär und Polizei zurück

Seit der Wahl demonstrierten die Bolivianerinnen und Bolivianer teils mit Gewalt gegen den nun ehemaligen Präsidenten. Auch nach dem Rücktritt Morales scheint sich die Lage nicht zu beruhigen. In der Nacht zu Montag kam es in der bolivianischen Hauptstadt La Paz zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Plünderungen und Brandstiftung. Bei den Ausschreitungen wurden bislang drei Menschen getötet und über 250 verletzt.

Nachdem das Militär einem Hilferuf der Polizei gefolgt war und ein Eingreifen der Streitkräfte ankündigte, trat Verteidigungsminister Javier Zavaleta López aus Protest gegen die Allianz zurück. "Ich habe dem Militär niemals den Befehl gegeben, gegen das Volk vorzugehen und werde dies niemals tun", schrieb er auf Twitter.

Die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez, zweite Vizepräsidentin des bolivianischen Senats, beanspruchte nun den Posten der Übergangspräsidentin für sich und kündigte eine Neuwahl an. Sie versprach eine baldige Abstimmung, sodass "wir am 22. Januar einen gewählten Präsidenten haben werden". Die Abgeordneten sollen sich nun treffen, um den Prozess der Wahl eines vorläufigen Präsidenten in Gang zu setzen. Es wird davon ausgegangen, dass die Abgeordneten das Amt an Añez geben. Bei der Präsidentschaftswahl im Oktober hatte der konservative Carlos Mesa den damaligen Präsidenten herausgefordert.