Nach dem Rücktritt des bolivianischen Präsident Evo Morales ist in Bolivien ein Machtvakuum entstanden. Die von der Verfassung vorgesehenen Nachfolger, Vizepräsident Alvaro García sowie die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern, konnten die Amtsgeschäfte nicht übernehmen, weil sie ebenfalls ihren Rücktritt erklärt hatten.

Die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez, zweite Vizepräsidentin des bolivianischen Senats, beanspruchte den Posten der Übergangspräsidentin für sich. Sie wolle als Übergangspräsidentin lediglich dafür sorgen, dass es Neuwahlen gebe, sagte Añez dem Privatsender Unitel. Beobachterinnen und Beobachter erwarten, dass zur Klärung der Zuständigkeiten zunächst eine Parlamentsabstimmung stattfindet.

Die Regierungen Kolumbiens und Mexikos sprachen sich für eine Dringlichkeitssitzung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) aus. OAS-Generalsekretär Luis Almagro forderte, die Krise in Bolivien müsse beigelegt werden, ohne den "verfassungsgemäßen" Rahmen zu sprengen



Ausschreitungen in La Paz und El Alto

In der Nacht zum Montag ereigneten sich in den Städten La Paz und El Alto teils gewalttätige Kundgebungen von Morales’ Gegnern und Anhängern. Wie örtliche Medien berichteten, wurden unter anderem Busse sowie die Häuser mehrerer prominenter Gegner des linksgerichteten Ex-Staatschefs in Brand gesetzt.

Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas. Que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. El mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11. November 2019

Morales beschimpfte seine Gegner auf Twitter als "Rassisten und Putschisten" und forderte sie auf, Bolivien zu befrieden. Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard sprach – ebenso wie die Präsidenten der sozialistisch regierten Länder Venezuela und Kuba, Nicolás Maduro und Miguel Díaz-Canel – von einem Putsch gegen Morales. Ebrard will Morales bei Bedarf zudem Asyl anbieten. Sein Land habe in der Vertretung in La Paz bereits 20 Angehörige der ehemaligen Regierung und des Parlaments aufgenommen, schrieb er auf Twitter.

Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl vor drei Wochen hatte Morales am Sonntag zunächst Neuwahlen angekündigt. Er reagierte damit auf einen Bericht der OAS, in dem es heißt, dass die Abstimmung vom 20. Oktober wegen Unregelmäßigkeiten für nichtig erklärt werden sollte. Demonstrantinnen und Demonstranten hatten ebenfalls Wahlbetrug angeprangert und Morales' Rücktritt sowie eine Neuwahl gefordert.