Boliviens Übergangspräsidentin Jeanine Áñez hat ein Gesetz für Neuwahlen vorgelegt. Die Ergebnisse der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober sollen demnach für ungültig erklärt werden. Áñez wolle nach den wochenlangen Unruhen einen "nationalen Konsens" herstellen.

Zudem sieht das Gesetz vor, die Mitglieder des Obersten Wahlgerichts neu zu bestimmen. Diese sollen dann einen Termin für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen festlegen. Die Übergangspräsidentin hat den Kongress dazu aufgerufen, der Gesetzesvorlage zuzustimmen. Im Parlament dominieren allerdings Anhänger des zurückgetretenen Staatschefs Evo Morales. Sollten sie den Gesetzesvorstoß ablehnen, könnte Áñez immer noch per Dekret Neuwahlen ansetzen.

Der langjährige Staatschef Morales war am 10. November nach wochenlangen Protesten infolge der umstrittenen Präsidentschaftswahl zurückgetreten. Die Anhänger des ersten indigenen Präsidenten Boliviens protestieren seither gegen dessen Entmachtung und fordern seine Rückkehr. Am Dienstag wurden bei Zusammenstößen zwischen Morales-Anhängern und Sicherheitskräften nahe La Paz acht Menschen getötet. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Unruhen erhöhte sich damit auf 32.

Aus seinem Exil in Mexiko kritisierte Morales das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Bolivien erneut hart. Er sprach von einem "Völkermord" und rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Die bolivianische Übergangsregierung veröffentlichte unterdessen den Mitschnitt eines Telefonats, in dem Morales zu hören sein soll. Demnach forderte der Ex-Präsident seine Unterstützer dazu auf, Städte zu belagern und die Lieferung von Nahrungsmitteln für die Einwohner zu verhindern.