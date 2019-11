Regierungskritische Demonstrantinnen und Demonstranten haben in Bolivien die beiden Staatssender Bolivia TV und Radio Patria Nueva (RPN) besetzt. Die Mitarbeiter seien "gewaltsam verjagt und bedroht worden", sagte RPN-Chef Ivan Maldonado der Nachrichtenagentur AFP. Dutzende Mitarbeiter verließen das Gebäude unter den Buh-Rufen hunderter Demonstranten.

Para preservar la paz en nuestra querida Bolivia, hago un llamado urgente a una mesa de diálogo con representantes de los partidos que han obtenido asambleístas en las elecciones. Convoco al @Pontifex_es , a las distintas iglesias y organismos internacionales a acompañarnos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019

Unterdessen rief Staatspräsident Evo Morales die Parteien, die bei der umstrittenen Wahl vor drei Wochen Parlamentssitze gewannen, zu Gesprächen auf. Er wolle den Frieden bewahren, schrieb der linke Staatschef am Samstag auf Twitter. Morales bat Papst Franziskus sowie verschiedene Kirchen und internationale Organisationen, die Gespräche zu begleiten.

Seit der Präsidentenwahl am 20. Oktober liefern sich die politischen Lager des südamerikanischen Landes erbitterte Auseinandersetzungen. Regierungsgegner zweifeln den Sieg von Morales in der ersten Runde an und fordern eine Überprüfung der Wahl.

Morales sprach von einem Putschversuch gewalttätiger Gruppen. Berichten zufolge rebellierten in mehreren Regionen des Landes Polizisten gegen ihn. Der Oppositionsführer Luis Fernando Camacho dankte der Polizei auf Twitter dafür, dass sie auf der Seite des Volkes stehe. Morales rief die Polizei vor Reportern dazu auf, die Verfassung zu erfüllen.

Morales ist der dienstälteste Präsident des Kontinents. Bereits seit 2006 leitet der frühere Koka-Bauer die Geschicke Boliviens. Wenn es nach ihm geht, will er bis zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit 2025 am Ruder bleiben. Zwar floriert Bolivien unter dem linken Präsidenten, die Förderung von Gas und Lithium bescherte dem Armenhaus Südamerikas zeitweise Wachstumsraten von mehr als sechs Prozent. Doch das zunehmend selbstherrliche und autoritäre Gehabe des indigenen Staatschef stößt immer mehr Bolivianern bitter auf. Vor allem die Menschen im wirtschaftlich starken Osten des Landes fühlen sich von Morales über den Tisch gezogen.