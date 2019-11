Die proeuropäischen Liberaldemokraten in Großbritannien haben ein Bündnis mit zwei anderen Parteien geschlossen. Wie LibDems, Grüne und die walisische Plaid Cymru in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wollen sie sich in 60 Wahlkreisen in England und Wales nicht gegenseitig Konkurrenz machen, sondern zusammen denjenigen Pro-EU-Kandidaten unterstützen, dem jeweils die besten Chancen gegen die Konservativen und die Labour-Partei eingeräumt werden.

"Dies ist ein bedeutender Moment für alle Menschen, die 'Remain'-Kandidaten unterstützen wollen", sagte die Chefin der Liberaldemokraten, Jo Swinson. Ihre Partei setzt sich vehement für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ein, Swinson selbst will Premierministerin werden. Allerdings will sie weder mit den konservativen Tories noch mit Labour koalieren. Der Wahlpakt mit den Grünen und den Walisern gilt als ihre einzige Chance, um den beiden großen Parteien Paroli zu bieten – und am Ende gar ein zweites Brexit-Referendum zu erreichen.

Unterstützt wird das Bündnis von der überparteilichen Initiative Unite to Remain (Vereinen um zu Bleiben). "Die Wahl am 12. Dezember ist eine Brexit-Wahl, und ein Verbleib in der EU ist möglich – dies ist ein entscheidender Moment", so Heidi Allen, die Vorsitzende der Initiative. Parteipolitik werde beiseitegelassen, um gemeinsam den "Remain"-Kandidaten Rückenwind zu geben.

Dass Labour nicht Teil der Allianz ist, erklärte Allen im Sender BBC Radio 4 mit deren Haltung zum Brexit. So seien die Sozialdemokraten eben nicht einheitlich für den Verbleib des Landes in der EU, sondern wollten selbst einen Brexit-Vertrag aushandeln.