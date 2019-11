Bei Massenkundgebungen in mehreren Städten Chiles haben hunderttausende Menschen schnelle und tiefgreifende Reformen von der Regierung eingefordert. Rund hundert Gewerkschaften und Organisationen hatten zu einem Streik und Protestmärschen aufgerufen. Dem Aufruf waren die Teilnehmenden friedlich gefolgt. Unter anderem Lehrerinnen und Lehrer, Studierende, Bergarbeiter, Ärztinnen und Ärzte sowie Flugpersonal schwenkten – begleitet von Pfiffen und Musik – die Fahne von Chile und indigenen Gruppen.

Mit dem Streik wurde die Küstenstadt Valparaíso lahm gelegt. Ämter blieben geschlossen und der öffentliche Nahverkehr fiel aus. Am Morgen warfen Protestierende auf manche Geschäfte Steine, so dass viele Läden geschlossen blieben. Auch in Concepción im Süden von Chile gab es Großdemonstrationen und im Norden behinderten in Antofagasta Barrikaden den Verkehr.

An einer Kundgebung in der Hauptstadt Santiago de Chile nahmen etwa 80.000 Menschen teil. Die Demonstrationen blieben friedlich, teilte die Regierung mit. Nach Schätzungen des Senders Radio Cooperativa gingen in Concepción etwa 100.000 auf die Straße, in Puerto Montt sollen es mindestens 50.000 Chileninnen und Chilenen gewesen sein.



Seit mehr als drei Wochen demonstrieren große Teile der Bevölkerun in Chile. Die Bewegung fordert Bildungs-, Gesundheits- und Rentenreformen und eine neue Verfassung, die das Grundgesetz aus den Zeiten des Diktators Augusto Pinochet ersetzen soll.

Regierung geht Demonstrierenden entgegen

Staatschef Sebastián Piñera hat in einigen Punkten Entgegenkommen signalisiert. Zuletzt hatte Piñera der Anhebung des Mindestlohn zugestimmt. Er unterzeichnete einen Gesetzentwurf, demzufolge der Mindestlohn von 301.000 auf 350.000 Pesos (427 Euro) im Jahr steigt. "Wir antworten mit Taten und nicht nur mit guten Vorsätzen auf die Forderungen der Menschen", sagte der Staatschef. Rund 540.000 Menschen könnten von der Erhöhung profitieren, die über staatliche Lohnzuschüsse finanziert werden soll.

Nun stellte Piñera auch die Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Aussicht. Eine verfassungsgebende Versammlung, die die Demonstrierenden dafür fordern, wollen die konservativen Regierungsparteien jedoch nicht einberufen. Die Regierung zieht eine Debatte im bestehenden Parlament vor, an deren Ende ein breiter Konsens der Parteien erforderlich wäre, um eine neue Verfassung annehmen zu können.

Auslöser der Proteste war eine geplante Erhöhung der Nahverkehrspreise vor einigen Wochen. Die Pläne entfachten den Unmut der Bevökerung über die hohen Lebenserhaltungskosten und die soziale Ungleichheit. Jedoch kam es vielfach bereits zu Gewalt während der Demonstrationen. Mehr als 20 Menschen wurden bisher bei den Protesten getötet.

Die Unruhen, bei denen es zu schweren Sachbeschädigungen und zahlreichen Plünderungen kam, haben auch negative Auswirkungen auf die chilenische Wirtschaft. Die Regierung senkte ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 2,6 auf 2,0 Prozent. Die chilenische Währung erreichte am Dienstag mit 783 Peso pro Dollar ihren niedrigsten Wert seit 1990. Vor Ausbruch der Krise hatte der Wechselkurs zur US-Währung bei 710 Peso gelegen.