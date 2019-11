Die USA haben angesichts der schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei in Hongkong zum Gewaltverzicht aufgerufen. In Washington sagte US-Außenminister Mike Pompeo: "Gewalt ist von jeder Seite inakzeptabel." Nach Ansicht des US-Chefdiplomaten sei es dabei an erster Stelle die Aufgabe der Regierung von Hongkong, für Ruhe zu sorgen. Strafverfolgungsbemühungen allein seien keine Lösung, so Pompeo weiter. Die Regierung müsse auf die Sorgen in der Öffentlichkeit eingehen. Regierungschefin Carrie Lam rief er dazu auf, eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle bei den Protesten zu initiieren.

Pompeo appellierte zudem an die chinesische Führung, ihre Versprechen gegenüber den Menschen in Hongkong zu halten, die nur jene Freiheiten einforderten, die ihnen zugesagt worden seien.

Auch hat die Europäische Union beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. "Jegliche Gewalt ist unannehmbar", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zuvor in Brüssel. Beide Seiten müssten deeskalieren. Mogherini forderte zugleich die Sicherheitskräfte auf, "streng verhältnismäßig vorzugehen und Grundrechte wie das Recht auf Versammlungsfreiheit" zu respektieren.

Eine Lösung des Konflikts sei nur durch "ernsthaften Dialog" zu erreichen, so Mogherini weiter. Zugleich erinnerte sie daran, dass die bei der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie 1997 festgehaltenen Autonomierechte Hongkongs im Rahmen der Regelung "Ein Land, zwei Systeme" Bestand haben müssten.

China hat indes auf das Urteil des Obersten Gerichts in Hongkong reagiert, dass das im Rahmen der Proteste verhängte Vermummungsverbot aufgehoben hatte. Parlamentssprecher Jian Tiewei sagte laut staatlichen chinesischen Medien, dass alleine der chinesische Volkskongress die Entscheidungsgewalt über Hongkongs Verfassung habe. Es sei die einzige Institution, die Entscheidungen über die Verfassung der Sonderverwaltungszone treffen könnte. Die Regierung Hongkongs hatte Anfang Oktober auf ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit zurückgegriffen und ein Vermummungsverbot verhängt, um zu verhindern, das Demonstranten Gesichtsmasken tragen. Das Oberste Gericht Hongkongs hatte das Gesetz am Montag für verfassungswidrig erklärt.



Polizei belagert Gelände der Polytechnischen Universität

In Hongkong war es erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen. Nach heftigen Zusammenstößen auch in der Nacht zum Montag an der Polytechnischen Universität belagerte die Polizei das Gelände, auf dem noch schätzungsweise 100 bis 200 Studenten festsaßen. Bei den dramatischen Zusammenstößen am Vortag hatten radikale Aktivisten mit Katapulten auch Brandsätze auf Sicherheitskräfte geschleudert, mit Pfeil und Bogen auf Polizisten geschossen und Feuer gelegt.

Hongkong - Die Gewalt eskaliert Die Polizei hat Hunderte Menschen eingekesselt. Ein hochrangiger chinesischer Diplomat kritisierte unterdessen Solidaritätsbekundungen aus Europa und den USA. © Foto: Laurel Chor/​Getty Images

Die Proteste in Hongkong dauern seit Wochen an und richten sich gegen die Regierung, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei sowie den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die Hongkonger genießen – anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik – viele Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit, um die sie jetzt aber fürchten.