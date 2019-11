Der Präsident des uigurischen Weltkongresses, Dolkun Isa, hat internationale Sanktionen gegen China gefordert. "China muss zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen werden", sagte er der Welt. Die Rechte der muslimischen Minderheit würden seit Jahren von der chinesischen Regierung verletzt, so Isa. Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping 2013 habe sich ihre Lage jedoch "extrem verschlechtert".

Die Uiguren sind nach Angaben der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) mit rund zehn Millionen Angehörigen die zweitgrößte muslimische Bevölkerungsgruppe in China. Ihre Heimat ist die autonome Region Xinjiang im Nordwesten Chinas. Nach wiederholten gewaltsamen Angriffen von Uiguren hat China in den vergangenen Jahren auch mithilfe modernster Technologie die Überwachung der Minderheit massiv ausgeweitet.

"Keine Gnade", sagte Chinas Präsident

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind derzeit mehr als eine Million Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in Umerziehungslagern inhaftiert, wo sie zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen werden. Dolkun Isa bezeichnete sie als "Konzentrationslager".

Die chinesische Führung bestreitet die Vorwürfe jedoch und spricht im Fall der Lager von "Bildungszentren", die dem Kampf gegen islamistische Radikalisierung dienten. Uigurische Aktivisten seien "seit Langem Aktivitäten nachgegangen, die der nationalen Sicherheit Chinas schaden", heißt es seitens des Außenministeriums in Peking. Es sei "für alle klar zu sehen", dass die Regierung in den vergangenen Jahren die "ethnische Einheit und soziale Harmonie" in der Provinz Xinjiang gefördert habe.

Geheime Regierungsdokumente, die die New York Times veröffentlicht hatte, belegen allerdings die gezielte Verfolgung und Unterdrückung der Uiguren. So hatte Präsident Xi Jinping in mehreren Reden aus dem Jahr 2014 einen Einsatz der "Organe der Diktatur" und eine Auslöschung des radikalen Islam in der Provinz Xinjiang angeordnet. Dabei solle "keine Gnade" gezeigt werden, zitiert die Zeitung aus den zahlreichen Direktiven und Unterlagen.



Auch Deutschland sollte Sanktionen in Erwägung ziehen

Zuletzt hatte die US-Organisation East Turkistan National Awakening Movement (ETNAM) hunderte bislang unbekannte Lager entdeckt. Nach eigenen Angaben machte die Aktivistengruppe mehr als 450 Orte aus, an denen China Uiguren festhalten soll. Ein Großteil der Orte sei bislang unbekannt gewesen, sagte ETNAM-Vertreter Kyle Olbert. Die Gesamtzahl der von China inhaftierten Uiguren dürfte deshalb weitaus höher sein als die bislang genannten eine Million.



Für den Präsidenten des uigurischen Weltkongresses müssten all diese Nachrichten und Veröffentlichungen die internationale Gemeisnchaft aufschrecken. "Es reicht nicht, das Handeln Chinas gegenüber den Uiguren nur zu verurteilen", mahnte Dolkan Isa Staaten wie die USA, aber auch Deutschland. Auch die Bundesregierung sollte ernsthaft Sanktionen gegen China in Erwägung ziehen, forderte der Uigure und gab auch zu Bedenken: "So viele deutsche Firmen machen weiter Geschäfte mit China."