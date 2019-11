Die US-Demokraten wollen bei den Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump in der nächsten Woche erstmals öffentlich Zeugen anhören. Das teilte Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, mit. Am kommenden Mittwoch soll demnach unter anderem der geschäftsführende US-Botschafter in Kiew, William Taylor, gehört werden. Am Freitag wird dann die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, sprechen. Es werde weitere öffentliche Anhörungen geben, kündigte Schiff an.

Taylor und Yovanovitch haben bereits in geschlossenen Anhörungen ausgesagt. Von Yovanovitchs Aussage wurde am Montag eine Mitschrift veröffentlicht. Taylor hatte Trump mit seiner Aussage vor zwei Wochen unter Druck gesetzt. Seiner Darstellung zufolge hielt der US-Präsident vom Kongress bewilligte Militärhilfe an die Ukraine gezielt zurück.

Die Demokraten werfen Trump vor, sein Amt missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung dazu zu bringen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Sie führen deswegen Ermittlungen. Bislang fanden alle Anhörungen hinter verschlossenen Türen statt. Die Demokraten halten im Repräsentantenhaus die Mehrheit und könnten damit ein Amtsenthebungsverfahren eröffnen. Für eine Absetzung Trumps müsste aber auch der von Republikanern kontrollierte Senat zustimmen. Das erscheint bislang unwahrscheinlich.