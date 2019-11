Der britische Premierminister Boris Johnson rückt im Wahlkampf offenbar von seiner Drohung mit einem No-Deal-Brexit ab. Im Programm seiner Konservativen Partei für die Neuwahl am 12. Dezember habe er auf die Möglichkeit eines EU-Abschieds ohne Abkommen verzichtet, berichtet die Times. Stattdessen wolle der Premier den Fokus auf eine Zustimmung zu seinem Austrittsabkommen legen, das er mit der EU im vorigen Monat ausgehandelt hatte. Dieses war jedoch vom Parlament abgelehnt und die Brexit-Frist bis zum 31. Januar verlängert worden.

Dieser Ansatz des Premiers steht im Gegensatz zu seinen früheren Erklärungen, er werde Großbritannien notfalls auch ohne Abkommen am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen. Die Times interpretiert die Kehrtwende Johnsons als Versuch, gemäßigtere Wählerinnen und Wähler nicht abzuschrecken.

Den Forderungen des EU-Feindes Nigel Farage, den ausgehandelten Brexit-Deal wieder rückgängig zu machen und eine Allianz mit seiner Brexit-Partei zu bilden, erteilte Johnson am Freitag eine Absage. "Was wir haben, ist ein fantastischer Deal, von dem niemand dachte, dass wir ihn bekommen könnten", sagte der Premier dem britischen Sender ITV. Nach einem Wahlsieg seiner Tories im Dezember könne er dieses Abkommen durch das Parlament bringen. Farage hatte Johnson gedroht, sollte er mit ihm keine gemeinsame Sache machen, werde seine Brexit-Parte "in jedem Wahlkreis Englands, Schottlands und Wales'" eigene Kandidaten aufstellen. Bei der Europawahl im Mai war Farages Partei mit 32 Prozent stärkste Kraft geworden.

Am 12. Dezember wählt Großbritannien ein neues Unterhaus. In den Umfragen liegen Johnsons konservative Tories mit rund 35 Prozent deutlich vor der oppositionellen Labourpartei mit 25 Prozent. Farages Brexit-Partei steht im Moment in der Wählergunst bei rund zehn Prozent.