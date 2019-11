Christine Lagarde hat offiziell ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) angetreten. Ihr Vorgänger Mario Draghi hatte ihr das Amt bereits am Montag bei einer Feier im EZB-Hauptquartier in Frankfurt am Main übergeben. Lagarde hat bereits angekündigt, sie wolle die Spaltung im EZB-Rat im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs überwinden. Zudem will sie das Themenspektrum der EZB um gesellschaftliche Fragen erweitern, wie etwa Klimapolitik und Frauenförderung.

Ein größerer personeller Umbau der EZB-Führung ist Insidern zufolge nicht geplant. So soll Lagarde vorerst an den wichtigsten Beratern Draghis festhalten wollen. Dazu gehöre auch Draghis Chefberater, der Deutsche Roland Straub. Von der Geldpolitik bis hin zur Kommunikation sei zunächst mit keinem Wechsel in den Schlüsselpositionen zu rechnen.



Zur Amtsübernahme Lagardes werden Proteste gegen die Notenbank erwartet. Die globalisierungskritische Bewegung Attac hat eine Demonstration angekündigt. Sie fordert, bei künftigen Anleihenkäufen der EZB soziale Kriterien sowie Umwelt- und Klimaschutzfragen zu berücksichtigten. Auch die Klimaschutzbewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion haben zu Protesten vor der EZB-Zentrale aufgerufen.

Lagarde ist die erste Frau an der Spitze der EZB. Zwischen 2007 und 2011 war sie französische Finanzministerin, danach Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Auch in diesem Amt ist sie die erste Frau gewesen. Ihre Nachfolgerin an der IWF-Spitze ist die bulgarische Ökonomin Kristalina Georgiewa.