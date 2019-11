Evo Morales ist laut eigener Aussage weiter Staatsoberhaupt Boliviens. Das Parlament müsse seinen Rücktritt entweder annehmen oder ablehnen, sagte er einen Tag nach seiner Ankunft im mexikanischen Exil im Interview der spanischen Zeitung El País. "Solange es das nicht tut, bin ich weiterhin Präsident."



Der Senat und die Abgeordnetenkammer Boliviens hatten zuletzt keine Beschlussfähigkeit feststellen können, da die Parlamentarier von Morales MAS-Partei die Sitzung boykottierten. Morales sagte, nach dem Rücktritt seines Vizepräsidenten stünde verfassungsgemäß das Amt des Staatschefs der Präsidentin des Senats, Adriana Salvatierra, zu, sollte die Bestätigung des Rücktritts von Morales durch den Senat kommen.

Salvatierra hatte zwar am Sonntag im Fernsehen ihren Rücktritt erklärt; reklamierte am Mittwoch aber ebenfalls, ihr Rücktritt sei mangels Annahme des Parlaments nicht in Kraft getreten.

Die zweite Vizepräsidentin des Senats, Jeanine Añez, hatte sich am Dienstag zur Interimspräsidentin erklärt. Das verstoße gegen die Verfassung, sagte Morales, der von einem Putsch gegen sich spricht. Das Verfassungsgericht hat die Machtübernahme von Añez allerdings als rechtmäßig gebilligt. Die 52-Jährige muss innerhalb von 90 Tagen eine Neuwahl organisieren.