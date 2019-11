Der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk ist zum neuen Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt worden. Auf ihrem Parteitag in Zagreb wählten die Delegierten den Polen mit 93 Prozent der Stimmen. Tusk tritt sein Amt am 1. Dezember an. Am Tag zuvor scheidet endet seine Amtszeit als Ratspräsident.



EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) gratulierte Tusk zur Wahl. "Donald Tusk ist das Gesicht eines modernen Polens", sagte Weber. "Als wahrer Christdemokrat steht er für ein demokratisches Europa, das von Norden bis Süden und von Osten bis Westen vereint ist".

In seiner Bewerbungsrede auf dem Parteitag hatte Tusk angekündigt, als EVP-Chef gegen "politische Populisten, Manipulatoren und Autokraten" kämpfen zu wollen. Beobachter werteten die Bemerkungen als Attacke auf den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Ohne Orban namentlich zu nennen, kritisierte Tusk die "Anti-Immigrations-Propaganda" des ungarischen Ministerpräsidenten. "Wir müssen das beenden", sagte Tusk. "In einem politischen Kampf können Wahrheit und Würde nicht vollkommen hilflos stehen gegen Fake News, Manipulationen und Hass."



Orbans Fidesz-Partei ist Mitglied der EVP, doch ist diese Mitgliedschaft seit März wegen innerparteilicher Kritik suspendiert. Die EVP kritisierte Orbans "illiberale Demokratie". Anlass war damals eine Plakatkampagne gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der ebenfalls der EVP angehört. In den nächsten Wochen soll ein innerparteiliches Gremium eine Empfehlung abgeben, ob und wie Fidesz weiter EVP-Mitglied sein kann.