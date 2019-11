Fjodor Lukjanow ist Professor an der Fakultät für Weltwirtschaft und Internationaler Politik an der Moskauer Higher School of Economics. Er studierte Germanistik in Moskau und arbeitete zunächst als Journalist mit Schwerpunkt Außenpolitik in verschiedenen Medien. In der Öffentlichkeit bekannt ist der 1967 geborene Lukjanow allerdings als langjähriger Chefredakteur des Journals "Russia in Global Affairs", das in russischer und englischer Sprache erscheint. Seine Kommentare und Analysen erscheinen zudem in russischen und ausländischen Medien. Lukjanow gilt als Analyst mit guten Verbindungen in den Kreml – das macht ihn zu einem international geschätzten Erklärer der russischen offiziellen Position.

ZEIT ONLINE: Der russische Präsident Wladimir Putin ist in diesen Wochen außenpolitisch sehr aktiv. Auf Syrien-Verhandlungen und Saudi-Arabien-Besuch folgte der Afrika-Gipfel. Zuletzt empfing er den kubanischen Präsidenten und flog nach Ungarn. Zufall oder Teil eines Planes?

Fjodor Lukjanow: Die Möglichkeiten Russlands in der internationalen Arena sind gestiegen. Einerseits ist Moskau aktiver, andererseits wollen andere ihre Beziehungen zu Russland ausbauen. Im Nahen Osten etwa: Nachdem sich die Lage in Syrien durch die russischen Anstrengungen radikal verändert hat, wird die Rolle Moskaus ganz anders bewertet. Wäre nicht die Militäroperation in Syrien gewesen, wäre der saudische König niemals nach Moskau gereist. Und hätte Putin unlängst nicht so herzlich empfangen. Am Persischen Golf zählen Stärke und Einfluss. Wenn die Machthaber dort sehen, dass man einflussreich ist, zeigen sie Interesse – umgekehrt nicht. Mit Russland hatte man früher entweder feindliche oder gar keine Beziehungen. Natürlich kauft Riad weiter Waffen der USA. Aber dass die Saudis mit Moskau den Ölpreis absprechen, ist für den Kreml wichtiger.

ZEIT ONLINE: Auch in Afrika entfaltet Moskau Aktivitäten.

Lukjanow: Afrika würde ich nicht überbewerten. Russland will in Afrika nicht mit China konkurrieren oder jene Nischen füllen, die es in der Sowjetära besetzt hatte. Afrika ist für Russland die Möglichkeit etwas zu verdienen – und zwar mit legalen und weniger legalen Geschäften. Die Sowjetunion wollte Afrika ideologisch transformieren. Russland wird das nicht tun, es hat kein Modell. Es will Geld verdienen. Das ist alles.

ZEIT ONLINE: Ist das die Formel der russischen Außenpolitik: Man geht dorthin, wo es Nischen, Freiräume oder ein Machtvakuum gibt?

Lukjanow: Im Nahen Osten gab es niemals ein Vakuum. Aber plötzlich bewerten die USA ihre Interessen neu, entscheiden, dass sie das alles nicht wollen. Präsident Donald Trump steht auf dem Standpunkt, dass er in der Region nur zwei Partnern benötigt: Israel und Saudi-Arabien. Das ist eine Position. Es kommt also zu einer neuen Konfiguration, die Player wie Russland oder die Türkei nutzen. Russland verfügt über große Erfahrung in der Region, ist ausdauernd. Das Ziel ist, jenes Syrien wieder zu errichten, dass es bis 2011 gab. Ich bin nicht sicher, ob das geht. Aber wir sehen, dass sich Damaskus' Kontrolle erweitert hat. Der Plan Moskaus ist, was ganz offiziell verlautet wird: durch die Stabilisierung der Situation einen stabilen Staat aufzubauen.

ZEIT ONLINE: Moskau will doch nicht den Syrern helfen.

Lukjanow: Wer will schon dem syrischen Volk helfen? Weder der Westen noch Russland haben in erster Linie an das syrische Volk gedacht. In Syrien fallen die Interessen Moskaus und Damaskus' zusammen. Russland will nicht den Nahen Osten kontrollieren. Das ist nicht möglich. Aber man will Mitsprache haben, sozusagen eine Goldene Aktie: Nichts geht mehr ohne Russland. Dieses Ansinnen zeichnet nicht nur die Nahostpolitik Russlands aus, sondern generell die russische Außenpolitik.