Die türkische Regierung beschuldigt Griechenland einem Bericht zufolge, zehntausende Migranten illegal in die Türkei abgeschoben zu haben. Laut Dokumenten des türkischen Innenministeriums soll Griechenland in den zwölf Monaten vor dem 1. November 2019 insgesamt 58.283 Menschen in die Türkei zurückgebracht haben, ohne ihnen ein Asylverfahren zu gewähren, berichtete der Spiegel.



Verdacht auf "Push-Backs" besteht seit vielen Jahren

Menschenrechtsorganisationen und Anwälte erheben demnach schon seit Jahren den Vorwurf, dass griechische Behörden Migranten am Grenzfluss Evros gleich nach der Ankunft abschiebt. Dokumente des türkischen Innenministeriums, die dem Spiegel jetzt vorliegen, legen nahe, dass Griechenland solche illegalen "Push-Backs" an der Grenze zur Türkei im großen Stil durchführt.

Die meisten registrierten Fälle betrafen demnach pakistanische Staatsangehörige (16.435), gefolgt von Afghanen, Somaliern, Bangladeschern und Algeriern. Dazu kommen mehr als 4.500 Syrer. Türkischen Angaben zufolge lag die Zahl der illegal Zurückgebrachten laut dem Bericht allein im Oktober 2019 bei mehr als 6.500.

Das türkische Material umfasst laut Spiegel Fallberichte, Interviewprotokolle und Fotos, die angeblich Migranten zeigen sollen, die von griechischen Behörden misshandelt wurden. Griechenland bestreitet die Vorwürfe.