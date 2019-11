In der Untersuchung über die abgeschossene malaysische Passagiermaschine MH17 haben Ermittler in den Niederlanden neue Vorwürfe gegen Russland erhoben. Die Verbindungen zwischen der Führung der Separatisten und Russland seien enger als bisher bekannt, sagte Andy Kraag vom internationalen Untersuchungsteam JIT in einer Videobotschaft. Dem Ermittler zufolge gingen die Kontakte deutlich über militärische Hilfe hinaus.

Das JIT veröffentlichte Telefonmitschnitte, auf denen unter anderem Wladislaw Surkow, ein enger Berater von Kremlchef Wladimir Putin, zu hören sein soll. Die Mitschnitte sollen beweisen, dass die Separatisten direkten Kontakt zu russischen Regierungsbeamten hatten. Russland bestreitet, die Separatisten militärisch zu unterstützen oder sie zu steuern.

Der selbst ernannte frühere Regierungschef der Rebellen in der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk, Alexander Borodaj, und dessen so bezeichneter damaliger Verteidigungsminister Igor Girkin (genannt Strelkow) sollen Kontakt mit Surkow gehabt haben. Kraag rief Zeugen hinsichtlich der Mitschnitte auf, sich bei den Ermittlern zu melden. Herausfinden wollen die Ermittler demnach, von wem genau die Rebellen kontrolliert und kommandiert wurden. Der Vorwurf, dass dies von Moskau aus geschieht, steht seit Langem unbewiesen im Raum.

Das russische Außenministerium hat die Vorwürfe zurückgewiesen. "Das Urteil war gleich gefällt worden. Alles andere bedeutet eine Anpassung des Materials an das Urteil", sagte Sprecherin Maria Sacharowa der Agentur Interfax zufolge. Das nun vorgelegte Material solle lediglich "die Taktik der Anklage" belegen. Die vom internationalen Untersuchungsteam JIT vorgelegten Informationen müssten nun von Experten überprüft werden.

Im Juni hatte die Untersuchungskommission in den Niederlanden die Namen von vier Verdächtigen genannt, die für den Abschuss der MH17 verantwortlich sein sollen. Zugleich hatte sie weitere Ermittlungen angekündigt. Russland bestreitet vehement, etwas mit dem Abschuss am 17. Juli 2014 zu tun zu haben. Damals starben alle 298 Menschen an Bord.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Flugzeug auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur von Separatisten im Kriegsgebiet Donbass im Osten der Ukraine abgeschossen. Sie sollen mit einem russischen Luftabwehrsystem Buk eine Rakete auf die Maschine abgefeuert haben.