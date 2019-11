Bei einer Demonstration für eine Änderung des Wahlsystems sind in Georgien rund 30 Menschen festgenommen worden, mindestens drei wurden verletzt. Wie lokale Medien berichteten, protestierten Tausende vor dem Parlament in der Hauptstadt Tbilissi. Die vorwiegend jungen Protestierenden blockierten die Eingänge des Gebäudes und versuchten, Abgeordnete an der Teilnahme an einer Parlamentssitzung zu hindern. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein und nahm zahlreiche Oppositionelle in Gewahrsam.



Bereits Montagabend zogen rund 20.000 Menschen mit Landes- und EU-Fahnen vor das Parlament, um gegen die Regierung zu protestieren. Einige blieben über Nacht und stellten Zelte auf. Die Demonstrierenden fordern den Rücktritt der Regierung, eine Reform des Wahlrechts und vorgezogene Neuwahlen. Sie kündigten an, ihren Protest so lang fortzusetzen, bis ihre Forderungen erfüllt werden.



Seit rund zwei Wochen gehen die Menschen in Georgien gegen die Regierung wieder auf die Straße. Die Regierungspartei Georgischer Traum des Milliardärs Bidsina Iwanischwili hatte eine versprochene Wahlrechtsreform bei einer Abstimmung im Parlament Mitte November scheitern lassen. Demnach sollte die für Herbst 2020 angesetzte Parlamentswahl nach dem Verhältniswahlrecht abgehalten werden. Das hatte die Regierung nach Ausschreitungen im Juni in Aussicht gestellt.



Aktuell gilt in dem Land am Südkaukasus das sehr komplizierte Grabenwahlsystem. Dabei werden die Sitze im Parlament durch eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahl besetzt. 73 Abgeordnete werden direkt gewählt (Direktmandat), die weiteren 77 Sitze werden entsprechend dem proportionalen Stimmenanteil der Parteien verteilt (Listenmandate). Allerdings werden anders als zum Beispiel in Deutschland die Direkt- und Listenmandate nicht miteinander verrechnet. Das Mehrheits- und Verhältnisprinzip stehen somit parallel und unverbunden zueinander. Die Demonstrierenden in Georgien kritisieren, dass das vorherrschende Wahlsystem Oligarchen einen zu großen Einfluss auf die Politik ermöglicht.



Die Regierungspartei lehnte die Forderung der Demonstrierenden nach einer vorgezogenen Wahl ab. Parlamentschef Artschil Talakwadse forderte die Protestierenden vor einer Sitzung der Abgeordneten auf, "zu einem normalen politischen Prozess zurückzukehren". Die Diskussion solle im Parlament und nicht auf der Straße erfolgen.