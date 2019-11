Botschafter bestätigt Vorwürfe gegen Donald Trump – Seite 1

Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, hat in seiner Aussage vor dem US-Kongress bestätigt, dass Präsident Donald Trump einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus von Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Rivalen abhängig gemacht hat. "Es war ein Quidproquo", sagte Sondland.

Außerdem sagte Sondland, er sei zu dem Schluss gelangt, dass Trump eine Militärhilfe für Kiew ebenfalls von diesen Ermittlungen abhängig gemacht habe. Er habe seit dem Sommer geglaubt, dass die Auszahlung in Höhe von fast 400 Millionen Dollar nicht erfolgen würde, solange sich Kiew nicht öffentlich zu Ermittlungen unter anderem gegen die Gasfirma Burisma verpflichte.

In einer früheren Anhörung hatte Sondland andere Aussagen gemacht. Er begründete das damit, dass er keinen Zugang zu allen Dokumenten bekommen habe und sein Gedächtnis nicht so gut sei. Es sei Teil seines Berufs viele Gespräche mit vielen Menschen zu führen, er könne sich nicht an alles erinnern.