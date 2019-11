Die griechische Regierung hat erneut mehrere Hundert Migranten von überfüllten Lagern auf der Insel Lesbos aufs Festland gebracht. 415 Menschen seien an Bord von Kriegsschiffen der Marine zum Hafen von Eleusis westlich von Athen gebracht worden, 380 weitere würden für Sonntagmittag erwartet, teilten die Behörden mit. Die Migranten lebten bisher im Lager Moria auf Lesbos. Nach wie vor halten sich dort mehr als 10.000 Menschen auf, obwohl das Camp nur für 3.000 ausgelegt ist.

In den kommenden 15 Tagen wolle die Regierung 5.000 Migranten aufs Festland verlegen, sagte ein hoher Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AP. Sie sollen dort in Hotels untergebracht werden, da die Touristensaison vorbei sei. Ziel sei es, dass die Zahl der Migranten in jeder der 54 Präfekturen Griechenlands nicht mehr als 0,8 Prozent der angestammten Einwohnerschaft betrage. Von der Umsiedlungsaktion sei etwa die Hälfte der Präfekturen ausgenommen, unter ihnen der Norden Griechenlands und sämtliche Inseln, wo es bereits zahlreiche Migrantenlager gibt.



35.000 Migranten auf den Ägäis-Inseln

Insgesamt drängen sich auf den Ägäis-Inseln im Osten Griechenlands etwa 35.000 Migranten. Es kommt zu Protesten der Bevölkerung. Am Samstag etwa verhinderten Einwohner der Insel Kos, angeführt von ihrem Bürgermeister, mit Traktoren und anderen Fahrzeugen, dass 75 Migranten an Land gingen. Ein Passagierschiff hatte sie auf der abgelegenen Insel Kastellorizo an Bord genommen. Bevor neue Migranten kämen, sollten erst einmal einige der 4.500 Menschen weggebracht werden, die schon auf Kos seien, sagte der Bürgermeister.

Örtliche Behörden klagen allgemein, die Ägäis-Inseln seien zu einer Art Abladeplatz für Migranten geworden, die vom nahen türkischen Festland herüberkommen. Deren Asylanträge würden sehr langsam bearbeitet und nur wenige abgelehnte Bewerber abgeschoben. Die neue konservative Regierung hat versprochen, beides deutlich zu beschleunigen.