Die britische Regierung hat die Veröffentlichung eines Berichts über mögliche russische Wahleinmischung abgelehnt. Sie benötige mehr Zeit für dessen Prüfung, hieß es. Die Oppositionsabgeordnete Emily Thornberry warf der Regierung vor, den Bericht unter Verschluss zu halten, weil er Fragen über die Verbindungen zwischen Russland und der Kampagne für einen Austritt aus der EU aufwerfen würde, die der heutige Premierminister Boris Johnson angeführt hatte.

Der Bericht des Parlamentsausschusses für Nachrichtendienste und Sicherheit befasst sich mit dem Brexit-Referendum 2016 und der Parlamentswahl ein Jahr später. Er war am 17. Oktober an Johnson geschickt worden. Vor einer Veröffentlichung muss er von der Regierung zugelassen werden. Falls der Bericht nicht bis Mittwochmorgen veröffentlicht wird – dann wird das Parlament in die Pause geschickt –, dürfte er nicht mehr vor der für Dezember geplanten Parlamentswahl publik werden. Denn in dieser Zeit tagt der zuständige Ausschuss nicht mehr.



Der Oppositionelle Thornberry sagte: "Wenn der Staatsminister dies alles als Verschwörungstheorien oder Verleumdungen abtut und sagt, es hat nichts zu tun mit der Verzögerung dieses Berichts, dann antworte ich ihm, beweisen Sie es. Veröffentlichen Sie diesen Bericht und lassen Sie uns selbst sehen, andernfalls gibt es nur eine Frage: Was haben Sie zu verheimlichen?"

"Es gibt keinen Beweis"

Abgeordnete mehrerer Parteien, auch von Johnsons Konservativen, forderten in einer Unterhausdebatte die Veröffentlichung. Der Staatsminister Christopher Pincher argumentierte, es sei nicht ungewöhnlich, dass die Überprüfung derartiger Berichte etwas Zeit brauche und Johnson sei mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. "Es gibt keinen Beweis, dass Russland es geschafft hat, sich in die britische Wahl einzumischen", sagte er.

Der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes MI5, Jonathan Evans, sagte der BBC, ein Grund für die Existenz des Ausschusses sei, die Öffentlichkeit zu informieren. "Wenn die Regierung einen Grund hat, warum dies nicht vor der Wahl veröffentlicht werden sollte, dann denke ich, dass sie sehr klar machen sollte, was dieser Grund ist."

Laut Johnsons Büro hat der Bericht noch nicht den Freigabeprozess durchlaufen, der für eine Veröffentlichung erforderlich ist.