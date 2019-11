In Hongkong ist einigen Demonstranten, die sich seit dem Wochenende in dercPolytechnischen Universität verschanzt hatten, die Flucht aus dem umstellten Gebäude gelungen. Wie auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zu sehen war, seilten sie sich von einer Fußgängerbrücke auf eine Autobahn ab, wo sie von wartenden Motorradfahrern abgeholt wurden. Es war zunächst unklar, wie vielen Aktivisten die Flucht gelang und wie viele sich noch auf dem Campus befanden.

Am Wochenende hatten sich schätzungsweise 100 bis 200 Studenten in der Universität verschanzt. Mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern versuchten sie, die anrückende Polizei abzuwehren. In der Nacht zu Montag legten sie Feuer am Haupteingang, um ein Eindringen der Sicherheitskräfte zu verhindern. Schließlich versuchten Demonstranten, die Polizeiabsperrungen rund um die Universität zu durchbrechen und zu fliehen, wurden jedoch zunächst mit Tränengas zurückgedrängt. Teilweise schlugen die Beamten mit Schlagstöcken auf die am Boden liegenden Demonstranten ein.

Dutzende der Protestierenden wurden festgenommen. Verletzte, die mit Hilfe von Sanitätern das Gelände verließen, mussten der Polizei ihre Personalien geben.

Die Stimmung unter den auf dem Campus verbliebenen Aktivisten sei verzweifelt, berichtete eine 19-Jährige, die sich "K" nannte. "Einige haben heftig geweint, andere waren wütend. Sie empfanden Hoffnungslosigkeit, weil uns der Weg aus dem Campus versperrt wurde."



Regierung erwägt Verschiebung der Kommunalwahlen

Unterdessen kam es auch in anderen Teilen der Stadt zu Protesten: In den Vierteln Tsim Sha Tsui und Jordan ging die Polizei mit einem Großaufgebot mit Wasserwerfen und Tränengas gegen Menschenansammlungen vor, die neue Straßenbarrikaden bauten und mit Steinen warfen. Auch hier wurden mehrere Protestierende festgenommen.

Zugleich erzielten die Aktivisten einen wichtigen juristischen Sieg: Das Oberste Gericht in Hongkong hob das von der Regierung verhängte Vermummungsverbot auf. Das Verbot sei verfassungswidrig und zu weitgehend, urteilte das Gericht.



Die seit fünf Monaten andauernden Proteste hatten seit vergangener Woche ein neues Ausmaß erreicht. Die Aktivisten weiteten ihre Aktionen mit Blockaden an verschiedenen Stellen aus, Schulen blieben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr kam fast völlig zum Erliegen und Hauptstraßen wurden blockiert.

Die Massenproteste gibt es in der ehemaligen britischen Kronkolonie seit Monaten. Sie richten sich gegen die Regierung, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei sowie den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. Seit der Rückgabe 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger genießen – anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik – viele Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit, die sie nun aber zunehmend gefährdet sehen.

Der führende Demokratie-Aktivist Joshua Wong rechtfertigte denn auch den Einsatz von Gewalt durch die Demonstranten. "Mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen", sagte er der Süddeutschen Zeitung und fügte hinzu: "Allein mit Gewalt allerdings auch nicht. Wir brauchen beides."

China fordert Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung

Derweil richtete die chinesische Regierung erneut eine Warnung an die Regierung in Hongkong. Die Beendigung der Gewalt und die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung seien derzeit die dringlichste Aufgabe in Hongkong, so der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Wu Qian. Der chinesische Botschafter in London, Liu Xiaoming, wiederum sagte, die Regierung in Peking unternehme ihr Möglichstes, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Peking habe "ausreichend Entschlossenheit und Macht, um die Unruhen zu beenden".

Wie der Sender RTHK berichtet, erwägt die Stadtregierung nun zunächst eine Verschiebung der für Sonntag geplanten Kommunalwahl. Demnach sieht sie angesichts der Ereignisse des vergangenen Wochenendes kaum eine Chance, die Wahlen für die Bezirksräte auch tatsächlich durchführen zu können. Zuvor war der Aktivist Wong als Kandidat disqualifiziert worden. Ihm wird unterstellt, für die Unabhängigkeit Hongkongs einzutreten. Auch wurden mehrere Kandidaten beider Lager attackiert und verletzt. Zuletzt hatten prodemokratische Kandidaten in Umfragen Stimmen gewonnen.



So wie die Bundesregierung forderte auch die EU alle Beteiligten zur Deeskalation auf. "Jegliche Art von Gewalt ist inakzeptabel", kritisierte die Außenbeauftragte Federica Mogherini im Namen der Mitgliedstaaten. Auch die Strafverfolger müssten verhältnismäßig handeln und Grundfreiheiten wie das Recht auf friedliche Versammlungsfreiheit respektiert werden.