Das pro-demokratische Lager liegt bei den Kommunalwahlen in Hongkong deutlich vorn. Nach Stand der Stimmenauszählung von Montagmorgen um 3:45 Uhr Ortszeit gingen rund ein Drittel der Bezirksratsposten (148 von 452 Mandate) an Kandidatinnen und Kandidaten der Demokratiebewegung, wie die South China Morning Post berichtete. Damit zeichnet sich schon jetzt ein deutlicher Zugewinn für das pro-demokratische Lager ab. Auf das regierungstreue Lager entfielen demnach zunächst 17 Posten. Drei Sitze gewannen unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten. 284 Sitze in den 18 Bezirksräten der Stadt waren noch nicht ausgezählt.

Die Wahlbeteiligung lag mit 72,1 auf einem Rekordhoch. Angesichts der seit mehr als fünf Monaten andauernden Proteste von Regierungsgegnern werden die Wahlen als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Bevölkerung gesehen. Expertinnen und Experten zufolge dürfte die Demokratiebewegung von der hohen Wahlbeteiligung profitieren. Deutliche Zugewinne für ihr Lager könnten signalisieren, dass die Hongkonger trotz der zunehmenden Gewalt weiterhin hinter den Protesten stehen. Bislang besaßen Abgeordnete, die loyal zur chinesischen Führung waren, rund drei Viertel der Mandate.