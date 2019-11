Tausende Demonstrantinnen und Demonstanten in Hongkong haben ihre Protestaktionen fortgesetzt. Am dritten Tag in Folge blockierten Aktivisten zahlreiche Straßen mit Steinen, Fahrrädern und Möbelstücken und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auf etlichen U-Bahn-Linien verkehrten keine Züge, auf dutzenden Buslinien wurde der Verkehr eingestellt. Millionen Einwohnerinnen der Finanzmetropole hatten Schwierigkeiten, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen – oder bleiben gleich ganz daheim.

Die Menschen erleben derzeit die gewaltsamsten Tage seit Ausbruch der regierungskritischen Proteste vor mehr als fünf Monaten. Die heftigsten Auseinandersetzungen ereigneten sich an der Chinesischen Universität, wo maskierte Demonstranten und Polizeikräfte aneinandergerieten. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 142 Demonstranten fest, zehn Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Studenten zurück nach China gebracht

Auch am Mittwoch bereiteten sich radikale Demonstrantinnen mit Brandsätzen und Pflastersteine auf neue Zusammenstöße auf dem Gelände der Universität vor. Nach Angaben der Polizei und der Hochschulleitung flohen zahlreiche aus Festland-China stammende Studenten aus der Finanzmetropole. Da sie den Campus nicht über üblichen Ausgänge verlassen konnte, wurde eine Gruppe daraufhin von Polizisten mit einem Boot in Sicherheit gebracht.

Hongkong - Demonstrierende bereiten sich auf Straßenschlachten vor Die Auseinandersetzungen in Hongkong werden immer heftiger. Die regierungskritischen Demonstrierenden rüsten sich mit Waffen aus, um der Polizei etwas entgegenzusetzen. © Foto: Kin Cheung

Eine weitere Hochschule, die Hongkong University of Science and Technology, organisierte derweil einen Shuttle-Dienst, mit dem Studierende zu Bahnstationen nahe Festland-China gebracht werden. Die Universität sehe zwar keine "unmittelbar bevorstehende Bedrohung der Campus-Sicherheit", komme mit der Maßnahme jedoch dem "Wunsch einiger Studenten und Mitarbeiter" nach, das Universitätsgelände zu verlassen.

Wie viele aus Festland-China stammende Studenten die Stadt seit der jüngsten Eskalation verlassen haben, war zunächst nicht klar. Die Bildungsbehörde verfügte, dass an diesem Donnerstag alle Schulen geschlossen bleiben. Zahlreiche Geschäfte folgten dem.

"In den Abgrund des Terrorismus"

Kürzlich hatte die Polizei aber vor einem "totalen Zusammenbruch" des Rechtsstaats in Hongkong gewarnt. Die Zentralregierung in Peking forderte die Stadtregierung dazu auf, härter durchzugreifen und die Proteste zu beenden. Die Stadt sei dabei, "in den Abgrund des Terrorismus zu rutschen", hieß es in einer Mitteilung des Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in Hongkong.

Die Proteste in Hongkong dauern seit Juni an. Auslöser war ein geplantes Gesetz, das erstmals auch Auslieferungen nach Festland-China ermöglicht hätte. Inzwischen richten sich die Demonstrationen und Kundgebungen gegen die pro-chinesische Führung, den wachsenden Einfluss Pekings und die zunehmende Beschneidung demokratischer Freiheiten. Zum Teil wurden auch Rufe nach einer Unabhängigkeit des Stadtstaats laut. Seit der Rückgabe an China 1997 wird die frühere Kronkolonie nach dem dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" autonom regiert.