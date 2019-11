Die gewaltsamen Proteste und Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten in Hongkong haben sich am Dienstag erstmals auf mehrere Hochschulen ausgeweitet. Betroffen war vor allem das Gelände der Chinesischen Universität von Hongkong, Proteste gab es aber auch an drei weiteren Hochschulen. Die Polizei setzte dort Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstrierenden ein. Beobachter der Proteste berichteten, dass die Aktivistinnen und Aktivisten Steine geworfen hätten. Mehrere Menschen hatten zuvor Barrikaden errichtet.



Am zweiten Tag in Folge legten Demonstrationen Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Aktivistinnen und Aktivisten, die Masken trugen, blockierten Straßen und warfen Gegenstände auf Bahngleise. Im Geschäftsviertel Central, in dem zahlreiche internationale Firmen ihren Sitz haben, beteiligten sich Tausende an den Kundgebungen. Sie besetzten mehrere Straßenzüge und sangen: "Kampf für die Freiheit!"



Die Proteste richten sich weiter gegen die Regierung und die Polizeigewalt. Auch in der City warfen einige Demonstrierende Steine und Gegenstände in Richtung der Polizei. Sobald die Sicherheitskräfte versuchten, die Demonstrierenden mit Tränengas auseinanderzutreiben, formierten sich die Gruppen der Protestierenden neu.



Chinesische Staatsmedien berichteten, dass die chinesische Volksbefreiungsarmee zur Unterstützung der Hongkonger Sicherheitskräfte bereitstünde. Polizeisprecher Kong Wing Cheung sagte, der Rechtsstaat stehe "am Rande des Zusammenbruchs".

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gibt es seit Monaten Massenproteste, die immer häufiger in Gewalt umschlagen. Sie richteten sich zunächst gegen ein geplantes Gesetz, das erstmals auch Auslieferungen nach Festlandchina ermöglicht hätte. Inzwischen fordert die Protestbewegung umfassende demokratische Reformen und die Absetzung der prochinesischen Regierung.

Die zunehmende Gewalt bei den Protesten wurde zuletzt auch international kritisiert. So verurteilten die USA den Einsatz von Gewalt auf "allen Seiten, unabhängig von ihrer politischen Neigung" und riefen alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf, wie eine Sprecherin des Außenministeriums mitteilte. Die britische Regierung bezeichnete die Eskalation in Hongkong als "zutiefst verstörend".

Proteste sollen die ganze Woche weitergehen

Der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang warf den Demonstranten in Hongkong "haarsträubendes Benehmen" vor. Die Bevölkerung werde dadurch in Angst versetzt. Im Internet kursierten Aufrufe, die Proteste auch am Mittwoch und an den folgenden Arbeitstagen fortzusetzen. Die Aktionen unter der Woche würden die Regierung mehr schmerzen als am Wochenende, hieß es.

Hongkong hat am Montag einen der bisher gewaltsamsten Tage seit Ausbruch der Proteste vor mehr als fünf Monaten erlebt. Bei den Ausschreitungen schoss ein Polizist einem Demonstranten in den Bauch. Der Zustand des 21-Jährigen besserte sich am Dienstag, wie die Krankenhausbehörde mitteilte. Der Zustand eines Regierungsanhängers, der von radikalen Demonstranten in Brand gesetzt worden war, blieb dagegen kritisch.



Insgesamt wurden 99 Menschen bei den Protesten am Montag verletzt, wie die Behörden mitteilten. Die Polizei nahm 287 Menschen fest. Die jüngste Protestwelle in Hongkong folgte dem Tod eines Demonstranten in der vergangenen Woche. Der 22 Jahre alte Student war bei Protesten von einem Parkhaus gestürzt.

Regierungschefin Carrie Lam bezeichnete das Verhalten der Protestierenden als "extrem egoistisch". Sie wies Forderungen zurück, die Schulen am Dienstag geschlossen zu halten.